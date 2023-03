El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en valor la contribución de las mujeres para sacar adelante los municipios en las zonas rurales

La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha afirmado que “si no es por las mujeres, estando organizadas en asociaciones o no, no seríamos capaces de sacar adelante eventos culturales, deportivos o festivos. No seríamos capaces de sacar prácticamente nada”.



Blanca Fernández ha puesto en valor el crecimiento económico y en el empleo experimentado por Castilla–La Mancha que se ha convertido en la segunda región de España con mayor crecimiento en el empleo, habiendo generado 150.000 empleos desde que gobierna Emiliano García–Page.



La consejera y portavoz ha destacado el patrimonio natural de Molinicos y la Sierra de Segura, “una de esas maravillas que tiene Castilla–La Mancha, a veces no lo suficientemente conocida”, por lo que ha aprovechado para recomendar visitarla.

Molinicos (Albacete), 25 de marzo de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha puesto en valor esta mañana la contribución de las asociaciones de mujeres “a la dinamización de la vida social y cultural de los pueblos” en toda la región y así lo ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en el ‘Encuentro de Mujeres de Molinicos’ y sus pedanías que está teniendo lugar a lo largo de todo el día.



La consejera, que ha estado acompañada por la alcaldesa de la localidad, Dolores Serrano, ha resaltado que “basta mirar la realidad del ámbito rural” para comprender que, sin las mujeres “estando en organizadas en asociaciones o no, no seríamos capaces de sacar adelante eventos culturales, deportivos, festivos. No seríamos capaces de sacar adelante prácticamente nada”.



Por tanto, ha continuado Blanca Fernández, “todo el empeño del Gobierno regional en favorecer el mundo rural, y especialmente en favorecer las oportunidades para las mujeres que viven en el mismo, tiene mucho que ver con que necesitamos que las mujeres se queden aquí para que el medio rural siga teniendo vida y futuro”.



La consejera ha puesto a Molinicos como ejemplo del trabajo que las mujeres desarrollan a lo largo y ancho de todos los pueblos de Castilla–La Mancha, una localidad que ha sabido posicionarse en el mapa con iniciativas novedosas como ‘Música en los Rincones’, el Museo de Murales al aire libre o sus encierros, creando sinergias y fama fuera de las fronteras del municipio para conseguir que lo visiten. Una estrategia “muy inteligente”, liderada por la regidora, pero en la que “se ha involucrado todo el municipio, y esencialmente las mujeres”, sin las cuales es muy difícil sacar cosas adelante porque los medios de un pequeño Ayuntamiento como el de Molinicos son siempre muy limitados.



“Las mujeres aquí han sido imprescindibles y yo lo quiero reconocer porque pasa en muchos pueblos, las asociaciones de mujeres ayudan a dinamizar la vida social y cultural de los municipios”, ha aseverado Blanca Fernández.



“Orgullo de nuestras zonas rurales”



La consejera ha continuado subrayando la belleza y la importancia del patrimonio natural de Molinicos y la Sierra de Segura, “una de esas maravillas que tiene Castilla–La Mancha, a veces no lo suficientemente conocida”, por lo que ha aprovechado para recomendar visitar los pueblos de la comarca y la zona que ha calificado como una “auténtica joya patrimonial desde el punto de vista medioambiental”. Por todo ello y para finalizar esta cuestión, Blanca Fernández que ha asegurado que “podemos sentir mucho orgullo de nuestras zonas rurales”.



150.000 empleos creados desde que gobierna Emiliano García–Page



Blanca Fernández también ha puesto en valor el crecimiento económico y en el empleo experimentado por Castilla–La Mancha que se ha convertido en la segunda región de España con mayor crecimiento en el empleo, habiendo generado 150.000 empleos desde que gobierna Emiliano García–Page.



“Somos la segunda de toda España en mayor crecimiento de empleo con un 21 por ciento, muy por encima de la media nacional, muy por encima de Madrid, o de Andalucía. No necesitamos que nos pongan ejemplos de otras tierras”, ha afirmado la consejera, que ha concluido asegurando que Castilla–La Mancha quiere ejemplos y sinergias con otras tierras “pero no queremos competir con otras tierras porque además si nos comparamos, no salimos mal parados”.





