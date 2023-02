El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha un nuevo servicio de Transportes Sensible a la Demanda en el Campo de Montiel

El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha presentado, junto con el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero; el alcalde de Carrizosa, Pedro Antonio Paloma; y los alcaldes de los municipios que conforman el Campo de Montiel, este nuevo servicio de Transportes Sensible a la Demanda.



Carrizosa (Ciudad Real), 17 de febrero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha pone en marcha un nuevo servicio de Transportes Sensible a la Demanda que estará operativo en el Campo de Montiel a partir del 20 de febrero. El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha presentado, junto con el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero; el alcalde de Carrizosa, Pedro Antonio Paloma; y los alcaldes de los municipios que conforman el Campo de Montiel, este nuevo servicio de Transportes Sensible a la Demanda.



A este acto, además, han asistido la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo; el director general de Transportes y Movilidad, Rubén Sobrino; y el delegado de Fomento en la provincia, Casto Sánchez.



Nacho Hernando ha explicado que, asociado al nuevo servicio, se va a ampliar la línea Villanueva los Infantes–Valdepeñas hasta llegar a cuatro expediciones de ida y cuatro expediciones de vuelta. En este sentido, el responsable de Fomento ha asegurado que “para nosotros es importante saber que esto es una apuesta muy importante para Campo de Montiel”; y ha explicado que “el Transporte Sensible a la Demanda de Campo de Montiel va a costar más de 700.000 euros y la ampliación de las líneas regulares desde Villanueva de los Infantes hasta Valdepeñas, casi 100.000; por lo que vamos a invertir todos los años 800.000 euros para poder poner en marcha esta mejora en el transporte”.



Hernando ha hecho hincapié en que “es perfectamente complementario el hecho de que haya grandes arterias por las que sigue habiendo “autobuses normales y corrientes como los de toda la vida” pero que tenía que haber una innovación, “y ahí, es en lo que hemos planteado el Transporte Sensible a la Demanda”. A este respecto, ha afirmado que “la gente nos va a pedir cuándo quiere viajar, y que ahí va a estar un coche, una furgoneta o un microbus, para recogerles donde normalmente para un autobús; y en el caso de personas con movilidad reducida, nos van a recoger en la puerta de casa y nos van a llevar a donde queramos en el Campo de Montiel”.



Asimismo, el responsable de Fomento ha resaltado la importancia “de que esto haya sido un proyecto conjunto de la comarca, con el apoyo de la Diputación y en sintonía con la empresa de transportes y la Federación de taxistas de Castilla–La Mancha” y ha remarcado que “si esta región ha sido pionera en plantear una Ley contra la Despoblación, esto no se puede quedar solo en una ley, sino que tenemos que garantizar los servicios fundamentales básicos en estas zonas y para esto es imprescindible garantizar la movilidad”.



Nacho Hernando ha explicado que “este servicio cuenta con la misma tarifa del autobús, y viajes que costarían 20 o 30 euros, van a costar a partir de 1,30 euros,” a los que se añadirán los descuentos de transportes vigentes en Castilla–La Mancha.



Nuevo modelo de Transporte Sensible a la Demanda en el Campo de Montiel



La zona en la que se va a implantar este modelo se compone de 15 municipios como son Carrizosa, Montiel, Villanueva de los Infantes, Villanueva de la Fuente, Villahermosa, Albaladejo, Villamanrique, Torre de Juan Abad, Cózar, Puebla de Príncipe, Terrinches, Almedina, Sta. Cruz de los Cáñamos, Alcubillas y Fuenllana que cuentan entre todos con 18.180 habitantes. La superficie total del territorio en el que se prestará el servicio es de 2.078 km2 y una densidad de 8,75 habitantes/km2.



El nuevo modelo contará con tres minibuses de 10–25 plazas, 10 taxis con hasta 9 plazas cada uno de ellos, 13 conductores que prestarán servicio desde las 6:30 hasta las 21:00. Asimismo, el ‘call center’ está en funcionamiento todos los días del año.



Las paradas serán en las marquesinas e hitos existentes para las líneas de transporte regular y en el caso de personas con movilidad reducida el servicio será puerta a puerta a través del ‘call center’.



La reserva de los viajes tiene que hacerse o bien por la aplicación tecnológica 15 horas antes del viaje o bien mediante el ‘call center’ un día antes del viaje.



Con este nuevo modelo se permiten todos los desplazamientos entre los municipios cuyo origen y destino se encuentre en el área de transporte y se permite la conexión con Madrid, Ciudad Real y Valdepeñas a través de transbordos en Villanueva de los Infantes.





