El Gobierno de Castilla-La Mancha hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para luchar contra las agresiones sexuales

El Ejecutivo autonómico no entiende por qué el Partido Popular no votó ayer en el Congreso a favor de la llamada ‘ley del solo sí es sí’, en un momento en el que se está produciendo un repunte de las agresiones sexuales y, en particular, de las agresiones en manada. “No cabe la equidistancia entre una víctima y el violador”, ha dicho la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.



Fernández ha saludado la llegada de fondos para la puesta en marcha de centros de atención a víctimas de agresiones sexuales de los que Castilla–La Mancha recibirá 5,8 millones de euros, un importe que servirá para fortalecer el trabajo que viene realizado el Gobierno regional desde hace cuatro años a través del Programa Contigo de atención a mujeres que han sufrido este tipo de violencia.

Madrid, 27 de mayo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas de todas las comunidades autónomas para luchar contra las agresiones sexuales ante el repunte que se está produciendo y, en particular, ante el aumento de las agresiones en manada.





Así lo ha pedido la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad que se ha celebrado esta mañana en Madrid, donde ha expresado la necesidad de poner “pie en pared” para atajar este tipo de violencia.





Ante esta situación, la consejera ha dado la bienvenida a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ‘ley del solo sí es sí’ para proteger de manera integral el derecho a la libertad sexual de las mujeres, y se ha mostrado crítica con la posición del Partido Popular que no apoyó ayer la norma en el Congreso.





“Sea muy bienvenida la ley del ‘Solo sí es sí’. No entendemos en absoluto la posición del Partido Popular porque, en este momento, hay que luchar con todas las fuerzas contra los violadores y fortalecer todo lo posible a las víctimas de las agresiones sexuales que a veces son muy cruentas, a veces son menores, niñas pequeñas, a veces es en manada, y no cabe la equidistancia entre una víctima y un violador. Por tanto, la posición del PP no la entendemos y eso es importante decirlo en Castilla–La Mancha para que aquí, al menos, el PP de Castilla–La Mancha tenga una posición distinta”, en palabras de la consejera.





Junto a la nueva legislación, la consejera también ha saludado la llegada de fondos para la puesta en marcha de centros de atención a víctimas de agresiones sexuales. En concreto, Castilla–La Mancha recibirá 5,8 millones de euros para la creación de estos centros, un importe que “será muy bienvenido” y que, tal y como ha explicado la consejera, servirá para fortalecer el trabajo que viene realizando el Gobierno regional desde hace cuatro años a través del Programa Contigo de atención a mujeres que han sufrido agresiones sexuales, bien en el momento actual, bien en su infancia y que, como consecuencia de la misma, sufren secuelas.





Además de estas cuestiones, la consejera de Igualdad ha explicado que en la Sectorial de hoy se han abordado temas de gran calado, como el establecimiento de criterios homogéneos a la hora de repatriar a mujeres españolas que viven en otros países y son víctimas de violencia de género con el fin de que tengan “un tratamiento muy garantista y muy favorable para que sientan protección desde el primer momento”; o cuestiones como la acreditación de las situaciones de trata que sufren mujeres y niñas, a las que se explota sexualmente, para que puedan ser protegidas por el Estado y las comunidades autónomas.





