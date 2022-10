El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 1.700 millones de euros a generar oportunidades para las mujeres y hombres que viven en el medio rural

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha valorado esta inversión como “una magnífica noticia que nos da instrumentos para poder luchar contra la despoblación, para poder generar oportunidades, para apoyar el emprendimiento y, también, para mantener unos servicios públicos de calidad y con la dignidad que se merecen los hombres y mujeres del medio rural”.

En relación con el impacto demográfico, la consejera ha destacado la partida de casi 600 millones de euros que contemplan los Presupuestos regionales de 2023 para la Estrategia de Lucha contra la Despoblación, “cuya eficacia se analizará medida a medida ya que, por primera vez, los presupuestos de Castilla–La Mancha tiene memoria de impacto demográfico”.



Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real), 2 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha destinará alrededor de 1.700 millones de euros en sus próximos Presupuesto de 2023 al medio rural para generar oportunidades para las mujeres y hombres que viven en este entorno, según ha destacado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real), donde ha asistido esta tarde al V Encuentro de Asociaciones Mujeres, promovido por el Centro de la Mujer de Almagro.



A este respecto, ha puntualizado que “si analizamos el presupuesto en su conjunto, el 20 por ciento del mismo se destina al medio rural. Unos 1.700 millones que dedica el Gobierno de Castilla–La Mancha al mundo rural y yo creo que es una magnífica noticia que nos da instrumentos para poder luchar contra la despoblación, para poder generar oportunidades, para apoyar el emprendimiento y, también, para mantener unos servicios públicos de calidad y con dignidad que se merecen los hombres y mujeres del medio rural”.



En relación con el impacto demográfico, la consejera ha destacado la partida de 588 millones de euros que contemplan los Presupuestos regionales de 2023 para la Estrategia de Lucha contra la Despoblación, “cuya eficacia se analizará medida a medida ya que, por primera vez, los presupuestos de Castilla–La Mancha no solo cuentan con memoria e informes de impacto de género, sino que también tiene memoria de impacto demográfico, que hará que seamos capaces de analizar qué éxito tienen las medidas que vamos a ir tomando”.



En resumen, ha explicado Blanca Fernández, “serán casi 600 millones de euros del presupuesto del año 2023 destinados a luchar contra el reto demográfico, algo que hace que los pueblos más pequeños se debiliten, porque dos de cada tres personas que emigran de ellos son mujeres; por eso, yo estoy convencida de que con ese presupuesto vamos a tener muchas herramientas para poder luchar contra la despoblación y para ayudar a las mujeres a que encuentren un presente y un futuro en sus pueblos”.



V Encuentro de Asociaciones de Mujeres



Un ejemplo de estas políticas y de ese compromiso con el medio rural es la red de centros de la mujer, de hecho, tal y como ha destacado la consejera de Igualdad y portavoz, 71 de los 84 centros que componen esta red regional están en el medio rural.



En ese sentido, ha señalado que “el Centro de la Mujer de Almagro, que tiene su radio de acción en Granátula y Valenzuela, responde a esa realidad que desde el Gobierno de Castilla–La Mancha queremos seguir impulsando y es que los centros de la mujer trabajen mucho en el medio ámbito rural; por eso, vamos a seguir impulsando ese trabajo que hacen desde hace muchos años magníficamente”.



Blanca Fernández también ha puesto en valor la importancia de actividades, como este V Encuentro de Asociaciones de Mujeres en Valenzuela de Calatrava, que este año ha contado con la participación de 200 mujeres de las tres localidades del ámbito de acción del Centro de la Mujer de Almagro. “Las mujeres rurales se deben reunir para debatir no solo sobre sus problemas, sobre cómo sacar adelante la vida, la familia o lo que le afecte a cada una, sino sobre cómo sacar adelante cada uno de sus pueblos”, ha dicho al respecto la consejera.



Finalmente, la responsable regional de Igualdad y portavoz del Gobierno regional ha destacado el programa organizado, compuesto por un lado de la inauguración del mural ‘Sin ellas, no hay Nosotras’, realizado por Ryuji Sato, artista japonés afincado en Valenzuela, en el que hace referencia a mujeres relevantes en la historia de España como Clara Campoamor, Elena Maseras, Emilia Pardo Bazán, Federica Montseny, Concepción Arenal y María Zambrano; y por otro lado, de una charla coloquio de mujeres de los tres pueblos que han relatado sus experiencias acerca de por qué permanecen o se han ido del pueblo.



Junto a la consejera, han estado en este encuentro también el alcalde de Valenzuela, Honorio Cañizares; la delegada provincial del Igualdad, Manoli Nieto–Márquez; la vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real, María Jesús Villaverde; y la presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Valenzuela, Marina Cañizares, entre otras personas.







