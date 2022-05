El Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por rescatar del olvido y sin sectarismos la historia que protagonizaron las mujeres

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha reflexionado que “uno de los grandes males que adolecemos hoy en día es, precisamente, que no conocemos la mitad de nuestra historia, el 50 por ciento que protagonizaron de alguna manera las mujeres”.



Asimismo, la consejera de Igualdad y portavoz se ha congratulado de que “rescatemos del olvido a una mujer sin sectarismos, que nos acordemos de todas las personas que tuvieron algo que decir, que hicieron cosas en nuestro país, desde luego, algunas magnificas”.

Toledo, 17 de mayo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha abogado esta tarde por conocer toda la historia, desde la más cercana a la más lejana, y en particular, la historia protagonizada por mujeres porque “uno de los grandes males que adolecemos hoy en día es precisamente, que no conocemos la mitad de nuestra historia, el 50 por ciento que protagonizaron de alguna manera las mujeres”.



Con estas palabras lo expresaba la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, esta tarde en la Biblioteca Regional donde ha asistido a la presentación del libro ‘No habrá otra primavera’ de Mari Pau Domínguez, con el que esta autora ha rescatado la figura de Carmen de Icaza, una de las escritoras más leídas de los años cuarenta, periodista y una de las fundadoras del Auxilio Social durante la Guerra Civil.



Empezando por la autora, la consejera de Igualdad ha querido poner en valor que haya rescatado del olvido a una de las autoras más importantes de su época y que, además, lo haya hecho novelándola con ciertas licencias interpretativas, pero con “conocimiento, sensibilidad e inteligencia”.



En cuanto a Carmen de Icaza, protagonista de la novela, Blanca Fernández, ha destacado, junto a su faceta literaria, su militancia feminista. Y es que, tal como ha explicado, siendo muy cercana a la Falange "se declaraba feminista e incluso fue muy crítica con quienes intentaban denostar la emancipación de la mujer en los años 30 y 40” al tiempo que ha recordado que tuvo una faceta muy reivindicativa, e incluso incómoda, con los postulados de la Sección Femenina.



Además, la consejera ha destacado que, como cofundadora del Auxilio Social y en un contexto tan convulso y terrible como el de la Guerra Civil, Carmen de Icaza supo actuar con justicia: “Una de las frases que más me gusta de ella es esta: ‘En nuestros hogares no hay niños azules o rojos, en nuestros hogares hay niños españoles que necesitan ayuda”. De alguna manera elevó la mirada y por encima de ideologías en un contexto tan, tan terrible como era aquel, supo ver lo que era justo y esto era justo”, ha manifestado la consejera.



Blanca Fernández también ha destacado algunos aspectos de su biografía como su coraje para romper moldes e ir más allá de lo que se esperaba de ella, que era dedicarse a las labores de crianza y a su familia. Frente a esto, las circunstancias del fallecimiento de su padre hicieron que tomara las riendas de su destino y el de su familia para sacarla adelante con su esfuerzo, “y esto que hoy puede parecer de sentido común en aquel momento no era así, no se esperaba esto de ella y sin embargo lo hizo y fue rompiendo moldes a lo largo de su vida”, ha remarcado la consejera.



Por todo ello, se ha congratulado de que “rescatemos del olvido a una mujer sin sectarismos, que nos acordemos de todas las personas que tuvieron algo que decir, que hicieron cosas en nuestro país y ella desde luego algunas magnificas” y ha dado las gracias por ello tanto a la autora, Mari Pau Domínguez como a la editorial.



Como anécdota, ha finalizado la consejera, su éxito fue tal en su época que una de sus más famosas novelas fue leída por “la Pasionaria desde Rusia y en el exilio, lo que habla de la importancia de la autora en su contexto y en su momento”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.