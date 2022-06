El Gobierno autonómico destaca la unidad existente en la región entre partidos, entidades y sociedad civil para defender los derechos de las personas LGTBI

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha puesto en valor que, aunque Castilla–La Mancha ha llegado algo tarde, “ha llegado bien” para tener una ley que ha sido aprobada por consenso y unanimidad de todos los grupos políticos y con la colaboración de todas las entidades y colectivos que representan a las personas LGTBI.



Fernández ha denunciado que en la región el año pasado crecieron los delitos de odio en relación a las personas LGTBI y ha apelado a esa unidad “para poner pie en pared frente a un discurso del odio que no hace más que hacer fuertes a quienes rechazan y discriminan y hacer débiles al conjunto de la ciudadanía. No podemos admitir que esto pase en nuestra Comunidad Autónoma”.

Cabezarados (Ciudad Real), 11 de junio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha destacado esta mañana en Cabezarados (Ciudad Real), donde se ha celebrado el Orgullo Provincial 2022, la unanimidad que existe en la región a la hora de defender los derechos y deberes de las personas LGTBI.





Así lo ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha subrayado que tanto las fuerzas políticas del arco parlamentario regional como las entidades que representan este colectivo han trabajado codo con codo para alumbrar una ley que se aprobó el pasado 5 de mayo y que entró en vigor este primero de junio.





“Quiero poner en valor que estas entidades extraordinarias se han unido para, por segundo año consecutivo en la provincia de Ciudad Real, tener no solo un orgullo, el Orgullo LGTBI, sino el Orgullo Rural que significa ser de Castilla–La Mancha, una tierra donde, aunque hemos llegado tarde, hemos llegado bien a tener una ley aprobada por consenso; en la que toda la sociedad civil, todos los grupos políticos, todas las entidades y colectivos que representan a las personas LGTBI han hecho posible que nuestra ley haya salido por unanimidad”, ha asegurado la consejera.





Fernández ha mostrado su orgullo y emoción por la celebración de este día, que ha estado presidido por la alegría, la solidaridad y el respeto a la diversidad humana y que ha contado con la directora general de Diversidad Sexual y Derechos del Gobierno de España, Boti García Rodrigo; la vicepresidenta del Área de Atención a las Personas, Igualdad y Participación, Petra Sánchez Bonales; así como representantes de distintos colectivos, de partidos políticos, alcaldes y alcaldesas de la zona que han estado encabezados por la alcaldesa de Cabezarados, Raquel Fernández, además de vecinas y vecinos de la localidad.





Respeto a la diversidad humana





Precisamente esta amplia representación de personas de distintas sensibilidades y ámbitos es lo que ha puesto en valor la consejera de Igualdad y portavoz, “que tantas personas se hayan puesto de acuerdo para compartir un sentimiento universal, que no es otra cosa que la diversidad humana forma parte de la naturaleza del ser humano y, por tanto, merece ser reconocida, visibilizada y respetada sobre todas las cosas”.





Para Blanca Fernández, actos como el que se ha celebrado hoy, “desde la unidad, el respeto y desde esa visión del mundo en la que aquí cabe todo el mundo”, es lo que va a hacer que tenga éxito y que esta jornada se consolide a lo largo del tiempo para contribuir a que Castilla–La Mancha se convierta en un referente en la defensa de los derechos de las personas LGTBI, que se han visto muchas veces con derechos vulnerados.





Precisamente, sobre esta cuestión, Fernández ha explicado que el año pasado en Castilla–La Mancha se incrementaron los delitos de odio en relación a las personas LGTBI. De hecho, pertenecer a este colectivo se convirtió en la primera causa de discriminación. En concreto, más de un 35 por ciento de los delitos de odio que tienen que ver con la discriminación han sido por esa razón y además han crecido exponencialmente, habiéndose prácticamente duplicado en el último año.





Estos datos para la consejera implican dos cuestiones, la primera, que cada vez hay más denuncias, “afortunadamente ya la gente se atreve a denunciar lo que es denunciable”; y la segunda es que “posiblemente el discurso del odio está calando”.





Frente a ello, Blanca Fernández ha apelado a la unidad asegurando que “toda la gente buena, la gente que tiene sentido común, la gente que tiene la cabeza y el corazón en su sitio, tenemos que estar unidos y unidas para poner bien pared frente a un discurso del odio que no hace más que hacer fuerte a quienes rechazan y discriminan y hacer débiles al conjunto de la ciudadanía porque no podemos admitir que esto pase en nuestra Comunidad Autónoma”.





Premios a la Consejería





En el transcurso de la celebración de este Orgullo Provincial –organizado por ‘Plural LGTBI Mancha Centro’, ‘Espacio Diverso LGTBI Ciudad Real’, ‘Amparo LGTBI Migueturra’ y ‘Contigo LGTBI Puertollano’– han sido premiadas la consejera de Igualdad, Blanca Fernández; la delegada provincial de Igualdad en Ciudad Real, Manoli Nieto Márquez; y el redactor de la Ley de LGTBI de Castilla–la Mancha, Carlos Beltrán, con el ‘Premio Gracias 2022’.





