García-Page reclama nuevamente unidad en la defensa del agua, reconociendo que echa de menos “el apoyo cerrado que debería haber”

El presidente de Castilla–La Mancha ha anunciado, hoy en Agramón, pedanía de Hellín (Albacete), que este año se celebra la I Vuelta Ciclista a España Femenina y ha avanzado que el 3 de mayo habrá una etapa específica para toda la Sierra que discurrirá por Elche de la Sierra, Hellín, Albacete y que terminará en La Roda.

Agramón / Hellín (Albacete), 27 de enero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha instado hoy a la unidad de toda la sociedad de la Comunidad Autónoma en la defensa del agua. “Permítanme que lo diga con claridad, pero en esta tierra yo echo de menos muchas veces el apoyo cerrado que debe haber para defender algo que a nosotros no nos da igual que se gaste aquí o allí”, ha dicho, al tiempo que ha apuntado que “el agua es de todos, al menos de toda España y el Segura no es un río levantino, de hecho empieza muy cerca de esta zona y estamos haciendo un acto de justicia”.



García–Page, que hacía estas declaraciones tras la inauguración de la modernización de los regadíos sociales en Agramón/Hellín (Albacete) junto al consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha indicado que se trata de una parte muy pequeña del agua, que “no se ha contado en las estadísticas pero que iba al trasvase (Tajo–Segura)”, ha indicado. Asimismo, ha dicho que se trata de “una compensación de agua muy retrasada”.



“Hoy no estamos celebrando ningún regalo”, ha dicho en alusión a estos regadíos. Y ha apostillado que él también es “el presidente de la Comunidad Autónoma que defiende al río Segura, a veces de sus propios gestores”. En este mismo sentido, se ha mostrado muy agradecido a todos aquellos que han hecho posible con “tesón, esfuerzo y perseverancia” que hoy se pueda inaugurar este regadío.



“El agua es previo a todo lo demás”, ha dicho el presidente de Castilla–La Mancha, añadiendo a continuación que “presumimos de vino, pero sin agua no hay vino, presumimos de buen queso, y sin agua no hay queso”. A este respecto, se ha mostrado convencido que la inauguración de estos regadíos es “un acto de justicia”.



“La economía del Levante hay que protegerla y soy tan español en esto como presidente de Castilla–La Mancha”, ha dicho el jefe del Ejecutivo regional, que ha apuntado que “lo nuestro no es lo contrario de lo que le interesa a España y mi responsabilidad es defender lo que pasa aquí y haciendo cada uno lo que le toca, no lo que no le toca, entre todos hacemos más grande este país”, ha rubricado.



García–Page se ha mostrado convencido de que en materia de agua se está dando la vuelta a muchas cosas que la gente entendía que no podían ser de otra manera y en el futuro “serán de otro modo”, ha puntualizado.



I Vuelta Ciclista Femenina a España: Elche de la Sierra, Hellín y La Roda



Aprovechando su estancia en Hellín, el presidente ha anunciado que este año se celebra la I Vuelta Ciclista a España Femenina y ha avanzado que el 3 de mayo habrá una etapa específica para toda la Sierra que discurrirá por Elche de la Sierra, Hellín, Albacete y La Roda.



El presidente ha llegado a Agramón procedente de Hellín, donde ha firmado un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de la localidad para la finalización de las obras del Palacio de la Música, la Cultura, los Deportes, las Ferias y las Exposiciones, también definido como Teatro Auditorio y Escuela Municipal de Música, cuyos trabajos fueron paralizados en el año 2012.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando