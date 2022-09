García-Page se compromete a hacer del Hospital Universitario de Guadalajara “un hospital pleno, con todos los servicios”

El jefe del Ejecutivo regional ha avanzado la habilitación en los próximos años de los servicios de Cirugía Pediátrica y Neurocirugía en el Hospital de Guadalajara.



Emiliano García–Page ha indicado que ya está en marcha el Plan Funcional de remodelación de la parte antigua de este hospital y que “en enero saldrá a licitación el proyecto de modificación y remodelación”, ha apuntado.

Guadalajara, 14 de septiembre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, se ha comprometido esta mañana a hacer que Guadalajara cuente con “un hospital pleno, con todos los servicios”. Así se ha pronunciado esta mañana en la inauguración de la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara, en cuyo acto ha acompañado a los Reyes de España.



Las primeras palabras del jefe del Ejecutivo regional han sido de agradecimiento y reconocimiento al personal sanitario, que “durante dos largos años” han trabajado intensamente. Arropado por el presidente de las Cortes, Pablo Bellido; el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero y el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, entre otras autoridades, Emiliano García–Page ha asegurado que el sistema de salud de Castilla–La Mancha está entre los mejores de España.



“En 40 años de autonomía no se ha apostado tanto como hasta ahora por nuestro sistema sanitario”, ha rubricado el presidente regional, “orgulloso" de que se hable "tan bien de nuestro personal sanitario fuera de la región”, ha dicho, al tiempo que ha reconocido que son también muchos los halagos que recibe del personal de extinción de incendios castellanomanchego.



Centrado en la inauguración de la ampliación del hospital, ha avanzado que contará con 250 profesionales sanitarios más que llegarán a ser progresivamente casi 400, así como con nuevas prestaciones, todo ello con un claro objetivo: “que la gente de Guadalajara no tenga que marchar a recibir atención sanitaria a Madrid”, ha dicho el mandatario castellanomanchego, argumentado que el 95 por ciento de las asistencias que se prestaban en Madrid ya se van a ofrecer en el remodelado Hospital Universitario de Guadalajara.



Así, ha avanzado que su “objetivo y compromiso” es que, en los próximos años, Guadalajara cuente con servicio de Cirugía Pediátrica y Neurocirugía. “Todo ello sin descuidar la Atención Primaria, cuya inversión ha ido aumentando de manera progresiva”, ha explicado García–Page, que ha recordado que este servicio ya supone más del 25 por ciento del gasto sanitario. En este sentido, ha anunciado que en cuestión de dos o tres meses estará toda la mudanza hecha. El traslado empezará por el Servicio de Urgencias.



Ya en marcha el Plan Funcional



Pero los trabajos en el Hospital de Guadalajara no terminan hoy. El presidente de Castilla–La Mancha ha anunciado que se va a remodelar toda la parte más antigua del edificio. De hecho, ya está en marcha el Plan Funcional de esas obras y se espera que en el mes de enero del próximo año salga a licitación el proyecto de modificación y remodelación de la parte más “vieja”.



“Tenemos el compromiso de ampliar servicios y mejorar las prestaciones sanitarias para la sociedad de Guadalajara, siempre y trabajando en red”, ha reiterado el jefe del Ejecutivo regional, que ha finalizado destacando que en la actualidad se registran 73 millones de actuaciones sanitarias al año por parte de los diferentes servicios del Servicio de Salud regional (SESCAM), frente a los 44 millones que se llevaban a cabo en 2015, “y vamos camino de doblar el número en la próxima legislatura”, ha matizado.









