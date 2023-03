García-Page compromete blindar por ley líneas de colaboración cultural para promocionar a los nuevos artistas de Castilla-La Mancha

“Celebramos 40 años de autonomía con la huella de 350.000 años de historia”, ha señalado el presidente regional.

Ciudad Real, 21 de marzo de 2023.– “Desde el Gobierno regional tendremos que promover una ley específica para los nuevos artistas que establezca, y blinde, ayudas específicas y líneas de colaboración cultural”. Así lo ha avanzado hoy el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, en el marco de la inauguración de la exposición ‘ATEMPORA. Ciudad Real 2023. Un legado de 350.000 años’, en el Museo Provincial de Ciudad Real.



El jefe del Ejecutivo regional, que ha estado acompañado por la consejera de Educación, Cultura y Deportes de Castilla–La Mancha, Rosa Ana Rodríguez, ha subrayado que cuando se comenzaron a diseñar las piezas que hoy son referencia de la historia de esta región, “no éramos Castilla–La Mancha y en muchos aspectos no éramos tampoco España y, seguramente, no éramos Europa”.



En este orden de cosas, ha significado la historia que subyace en los vestigios de la región que “son una prueba muy evidente de que queremos contribuir a enriquecer y enseñar lo que ya de por sí es una rica historia”. Para el presidente de Castilla–La Mancha, las piezas que conforman esta muestra son un fiel reflejo de la trayectoria de la Península Ibérica.



“Celebramos 40 años de autonomía con la huella de 350.000 años de historia”, ha dicho el presidente del Ejecutivo autonómico, reconociendo que “probablemente todo el esfuerzo que hagamos en pro de nuestra cultura sea escaso”. Asimismo, ha reconocido la importancia de cuidar y proteger las raíces porque “esta tierra tiene un valor de fondo ante el que es muy difícil que alguien se quede indiferente ante el paso del tiempo de la historia”.



En un claro alegato de la defensa de la cultura, el presidente de Castilla–La Mancha ha subrayado que “la cultura libre y democrática no debería llevarnos nunca al enfrentamiento”. Por todo ello, ha considerado que la mejor manera de entender al ser humano es “su manifestación cultural, la capacidad de creer y de crear”.



Emiliano García–Page ha reiterado la necesidad de potenciar a los nuevos creadores culturales para que “no quede una sola generación sin huella en artes como la arquitectura, la literatura o la pintura”, ha dicho, al tiempo que ha apuntado que “aquellos que no invierten en promover la cultura, se convierten en una generación perdida”.



El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha reconocido que los poderes públicos en particular, y el resto de la sociedad en general, “tienen responsabilidad en la defensa de la cultura patrimonial”, ha rubricado.















