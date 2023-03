García-Page avanza que el ‘Plan 10.000 Viviendas’ podría superar esa cifra y que generará 25.000 empleos en el sector de la construcción

El objetivo del Ejecutivo regional es “estimular y ayudar” al mercado de la vivienda para que distintos colectivos tengan la posibilidad de acceder a la misma en compra o en alquiler.

Toledo, 7 de marzo de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha presentado esta mañana en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, el ‘Plan 10.000 Viviendas’ que, según ha apuntado, podrían llegar a superar esa cifra inicial y que, además, generará 25.000 empleos en el sector de la construcción. “Puede incluso que tengamos problemas para encontrar mano de obra”, ha dicho.



El jefe del Ejecutivo regional hacía estas declaraciones en presencia de un nutrido grupo de constructores de Castilla–La Mancha, arropados por la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla La Mancha (FERECO), y del consejero de Fomento, Nacho Hernando. García–Page ha aprovechado para reconocer y valorar el trabajo de las empresas constructoras en el desarrollo económico del país y lamentar “los populismos” que critican la actuación de las mismas.



Así, ha reconocido que este plan “busca el equilibrio de influir en el sector” y “estimular y ayudar” a solucionar los problemas de vivienda que hay en España y, como no podía ser de otro modo, en Castilla–La Mancha. Según ha explicado el presidente de la Junta, esta región ha ganado 400.000 habitantes en 40 años de autonomía. Así pues, ha desterrado el concepto de despoblación que se tiene de esta tierra fuera de la misma.



García–Page ha recordado que, si bien es verdad que hay muchas zonas que están sufriendo los estragos de la España vaciada, no es menos cierto que hay determinadas zonas limítrofes con la vecina Comunidad de Madrid que están en plena expansión y arrojan un verdadero problema de falta de vivienda. Hacia estas últimas partes de la geografía regional está dirigido este ambicioso plan que, según ha apuntado, “será flexible en el mapa autonómico”.



“Esto no son 10.000 viviendas sociales, ni para colectivos marginales. Hemos llegado a un acuerdo con el sector de la construcción”, ha dicho García–Page, al tiempo que ha reconocido que son viviendas para “comprar o alquilar” a precios más asequibles, haciendo así efectivo el derecho a la vivienda que recoge la Constitución Española.



“Nosotros no vamos ni siquiera a intervenir en el mercado”, ha asegurado. “Se trata de casar los intereses de la rentabilidad en la construcción y el interés público. Son viviendas para comprar o alquilar a precios razonables que puedan verse mejorados con el estímulo que supone la inyección de dinero público”, ha señalado.



En este asunto, el presidente de Castilla–La Mancha se muestra reacio a la promoción de vivienda directa por parte de la Administración regional. “La Administración no puede ser un gran casero”, ha asegurado, y ha recordado, a este respecto, que “hasta hace cuatro años he tenido que asumir un lamentable legado de viviendas públicas”.



Emiliano García–Page ha aprovechado la ocasión para recordar a los empresarios presentes que, ayer lunes, 6 de marzo, la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) publicó que Castilla–La Mancha fue la Comunidad con menor caída del PIB en 2020 y la que ha mostrado más dinamismo en la fase de recuperación post pandemia, que habría recuperado el nivel de 2019 y que previsiblemente este 2023 estará sobre el nivel previo de la pandemia.



Del mismo modo, ha presumido que Castilla–La Mancha es la región que va por delante en la gestión de los fondos de rehabilitación con Fondos Europeos. Precisamente, este Plan está dotado con 106 millones de euros de inversión pública, y una parte importante de esa cantidad procede de los mencionados Fondos Europeos.











