García-Page avanza un “acuerdo” entre la Junta y el Sindicato Médico que permitirá la “autogestión” de las listas de pacientes de Atención Primaria

El presidente castellanomanchego ha anunciado, además, el incremento “hoy mismo”, de “76 nuevas plazas en Atención Primaria” para cumplir con los cupos máximos de pacientes marcados por el Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM) para una misma consulta de Medicina de Familia.



En materia de agua, Emiliano García–Page ha reclamado al Levante una “solidaridad de ida y vuelta”, tras la decisión del Gobierno valenciano de solicitar medidas cautelares al Plan Hidrológico del Tajo que, tal y como ha recordado, “es consecuencia de no una, sino cinco sentencias del Tribunal Supremo”.



Puertollano (Ciudad Real), 17 de febrero de 2023.– El jefe el Ejecutivo autonómico, Emiliano García–Page, ha anunciado, esta mañana, que el Gobierno regional ha alcanzado un acuerdo con los representantes de los médicos de Atención Primaria “que se formaliza, precisamente, hoy” y cuyos detalles se harán públicos “en los próximos días”, ha señalado. Asimismo, ha avanzado el incremento “hoy mismo”, de “76 nuevas plazas en Atención Primaria” en los destinos donde es más necesario cumplir con el cupo máximo de pacientes para una consulta.



Todo ello lo ha dado a conocer García–Page, en Puertollano (Ciudad Real), durante la inauguración de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla–La Mancha (INNOCAM), un organismo que el Gobierno regional ha puesto en marcha para coordinar la investigación científica y técnica, así como planificar las políticas de I+D+i de la Comunidad Autónoma.



En este marco, García–Page ha resaltado que, fruto de ese “diálogo abierto” con los representantes sindicales y “el conjunto del sector”, el Ejecutivo ha “decidido confiar, y mucho, en los propios profesionales” puesto que “los propios médicos van a autogestionar” su cartilla de pacientes, cuyo límite no podrá exceder “el tope máximo” de “1.750 para la Medicina de Familia e incluso más baja para la Pediatría, hasta 1.250”, ha precisado.



En relación a las nuevas incorporaciones a la plantilla de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma, el presidente castellanomanchego ha considerado que “cuanto más crezca la Atención Primaria, menos tensión tendrá el conjunto del sistema, más cercana será la atención y más evitaremos que las dolencias leves terminen convirtiéndose en dolencias graves”, ha concluido.



De igual modo, Emiliano García–Page ha agradecido la “posición muy responsable por parte del Sindicato Médico” que, además, se traduce en un “planteamiento muy asequible para la Comunidad Autónoma”, ha proseguido, ya que la situación “ya viene muy regada en esta área de la Sanidad Primaria”, ha razonado.



Un esfuerzo extraordinario en Atención Primaria



Ante los medios de comunicación, el presidente regional se ha referido a las dificultades por las que atraviesa la Atención Primaria y que generan “un problema que hoy acucia en toda España” pero “que no es igual en toda España”. A este respecto, ha subrayado que “no todos gastamos lo mismo” en este capítulo, al tiempo que ha recordado que la región “pasó de gastar el 15 por ciento a estar hoy a la cabeza con el 28 por ciento” del total de la partida sanitaria autonómica.



De igual modo, García–Page ha destacado que “Castilla–La Mancha hace un esfuerzo en la financiación sanitaria que no tienen que hacer otras autonomías”, ya que “aquí necesitamos cinco veces más recursos” que los que se destinan en cualquiera de los grandes núcleos poblacionales del sur de Madrid, ha comparado.



Solidaridad recíproca con el agua



En su intervención, en las nuevas instalaciones de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla–La Mancha, el presidente García–Page se ha referido también a la petición del Gobierno valenciano de que se apliquen medidas cautelares al nuevo Plan Hidrológico del Tajo que contempla recortes en las derivaciones de agua hacia el Levante, “una decisión que ya está aprobada y que es consecuencia de cinco sentencias del Tribunal Supremo”, ha reseñado.



En esta materia, el presidente de Castilla–La Mancha ha expuesto que si en el Levante “no creen que la solidaridad es de ida y es de vuelta, es de reciprocidad debida, nosotros vamos a exigir el cumplimiento íntegro de las sentencias, y desde el primer día, porque para eso están las sentencias”, ha enfatizado.



“Lo que tiene daño irreparable es el Tajo, que está hecho una cloaca”, ha aseverado García–Page, quien ha considerado inaceptable “que nos paguen la flexibilidad, la progresividad, la moderación en la aplicación de las normas, básicamente, a cachetes”, ha rematado.



En el transcurso de esta inauguración, el presidente castellanomanchego ha estado arropado por la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo; el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; o el alcalde de Puertollano, Adolfo Muñiz, entre otras autoridades.









