Esto es lo que ganan y lo que tienen los políticos de Castilla-La Mancha: fincas, tractores y un Citröen del 72

Este mismo viernes, 10 de octubre, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado las declaraciones de bienes de los diputados regionales en el Parlamento, excepto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y los vicepresidentes, tanto el primero como el segundo, José Luis Martínez Guijarro y José Manuel Caballero, quienes rinden cuentas por separado.

Según las declaraciones publicadas por el DOCM, es el presidente de la Cámara, Pablo Bellido, el que más ha cobrado, sumando un computo global de 101.000 euros, los 82.000 como salario y los 18.757 de indemnización por ser diputado. Igualmente, Bellido declaró la mitad de una vivienda de 200 metros cuadrados en Azuqueca, un 50% de un préstamos hipotecario que rondaba los 90.000 euros, otros 150.000 euros en cuentas corrientes y un coche Peugeot.

Presidentes de grupos parlamentarios

El líder del Grupo Parlamentario Popular y presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, declaró ingresos superiores a 80.000 euros, correspondientes a los dos conceptos retributivos del Parlamento. Núñez asegura haber vendido su participación del 50% en un terreno urbano en El Casar y en su antigua vivienda de Almansa, y haber adquirido una nueva residencia en Guadalajara. Dispone de 13.000 euros en dos cuentas bancarias y el 50% de una colección de obras de arte valoradas en 8.000 euros.

Desde el Grupo Socialista, Ángel Tomás Godoy superó los 85.000 euros en ingresos salariales, a los que se suman 2.500 euros en dietas de locomoción, 4.384 euros por actividades agrícolas, 4.500 por arrendamientos y 3.411 como productor de energía. Antes de asumir su cargo ya contaba con tres viviendas en Cuenca y Casas de Fernando Alonso, además de 17 fincas rústicas repartidas por diferentes municipios de la Mancha conquense. Declara asimismo 31.000 euros en cuentas corrientes.

El presidente del grupo Vox, David Moreno, percibió más de 80.000 euros en salario, además de 600 euros en dietas y 2.867 euros por el alquiler de una nave industrial. Entre sus bienes figuran participaciones del 16,76% en varias propiedades situadas en Talavera de la Reina, Las Herencias y Cazalegas. En sus cuentas acumula 3.768 euros y conserva un Citroën “Dos Caballos” de casi medio siglo de antigüedad.

hablamos de diputados

Yendo al resto de miembros que conforman la Mesa de las Cortes, por ejemplo, Josefina Navarrete, del Partido Socialista, declaró más de 80.000 euros entre su sueldo y la indemnización, además de una vivienda en Barrax y la posterior ampliación de la misma y una hipoteca en de 85.036 euros. También llama la atención que tiene un plan de pensiones de 1.157 euros y 37.100 euros en su cuentas, además de una caravana.

En cuanto al Partido Popular, el diputado Santiago Lucas-Torres también superó los 80.000 euros, al que hay que sumarle 1.900 euros en dietas de locomoción. Respecto a su patrimonio, posee cuatro garajes y cinco inmuebles en Campo de Criptana, además de propiedades en Arenales de San Gregorio, Alcázar de San Juan y Madrid. También figuran una Vespa, una Derby, un Citröen del 72, un tractor y 41.550 euros en sus cuentas.

La diputada socialista Charo García Saco declaró unos ingresos totales de 64.000 euros en el último ejercicio. La parlamentaria posee una vivienda en Camarena y la mitad de una finca urbana en la misma localidad. Su declaración refleja una deuda bancaria de 15.643 euros, casi 25.000 euros en cuentas corrientes, un plan de pensiones de 31 euros y un seguro de vida valorado en 17.500 euros. Además, incluye una caravana entre sus bienes.

Por su parte, la diputada popular Tania Andicoberry percibió un salario de algo más de 80.000 euros, entre sueldo e indemnización, además de 5.412 euros en concepto de dietas de locomoción. En su declaración patrimonial figuran la octava parte de un piso heredado y la mitad de dos inmuebles situados en Almansa y Santa Pola, junto con el 50% de una plaza de garaje. En sus cuentas bancarias dispone de 28.000 euros y declara la propiedad de un Audi Q3.

Portavoces parlamentarios

Los tres portavoces de grupo percibieron 61.832 euros de salario y 18.757 euros en indemnización por su labor en las Cortes regionales. La portavoz del PP, Carolina Agudo, declara un préstamo bancario de 440.000 euros y 4.237 euros en sus cuentas. Su homóloga socialista, Isabel Abengózar, sumó 1.575 euros adicionales en dietas de locomoción. Además, vendió un inmueble industrial adquirido en 2007 que poseía al 50%. Entre sus bienes figuran un Mercedes y 46.000 euros en el banco. Por último, el portavoz de Vox, Iván Sánchez, percibió 1.562 euros en dietas, posee el 50% de una vivienda en Alovera, cuenta con 35.000 euros en el banco y un seguro de vida valorado en 350.000 euros.