Enfermeras de Atención Primaria de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete forman en primeros auxilios a medio centenar de docentes

El IES Ramón y Cajal de Albacete ha acogido esta semana unas jornadas prácticas del Manual de actuaciones para una Escuela Segura, herramienta práctica que permite conocer qué hacer y qué no hacer en las distintas situaciones de emergencia que puedan afectar a la salud de la población escolar.



Albacete, 30 de mayo de 2022.– Enfermeras de Atención Primaria de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM), han impartido esta semana unas jornadas prácticas a más de medio centenar de docentes de toda la región, una actividad formativa basadas en el Manual de actuación para una Escuela Segura, publicado a principios de año por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Consejería de Sanidad.



En la inauguración de las jornadas, celebradas en el Instituto de Secundaria Obligatoria (IES) “Ramón y Cajal” de Albacete, intervinieron el delegado de Educación en Albacete, Diego Pérez, así como la subdirectora de Enfermería de Atención Primaria, Marieta Alfaro, quienes coincidieron en destacar la importancia de llevar a cabo una formación de estas características puesto que, una atención precoz ante una situación de emergencia en vital.



El delegado agradeció a los profesionales sanitarios su implicación en esta actividad, desarrollada por la propia GAI de Albacete y la Unidad Provincial de Formación del Profesorado de la Delegación de Educación de Albacete, valorando que es “muy necesaria y muy demandada por la comunidad educativa, tanto por los profesionales de Educación como por padres y madres.



Diego Pérez recordó que el Manual pretende ser una herramienta práctica que permite conocer qué hacer y qué no hacer en las distintas situaciones de emergencia que puedan afectar a la salud de la población escolar.



Por su parte, la subdirectora de Enfermería de la GAI de Albacete, explicó que las jornadas constaban de unas sesiones informativas y formativas que permiten ampliar los conocimientos en algunos temas propuestos por docentes de centros educativos que por su frecuencia les preocupa como son la detección y actuación de conductas suicidas o de la conducta alimentaria.



Además, se realizaron talleres prácticos sobre cómo actuar ante situaciones generales de primeros auxilios, (atragantamineto, síncope y lipotimia, golpe de calor, traumatismo craneoencefálico, heridas y hemorragias); situaciones urgentes en pacientes diabéticos y alérgicos y Reanimación Cardiopulmonar básica.



Alfaro ha recordado que la vida de los niños se encuentra llena de aventuras que brotan de su enorme imaginación; no es para menos, ya que el juego es el método a través del cual conocen su entorno y desarrollan capacidades para relacionarse con los demás. Pero, en medio de su ir y venir incesante los pequeños y los adolescentes se encuentran expuestos a distintos accidentes, por más precauciones que se tengan.



“Por este motivo, y para evitar tragos amargos, es de gran utilidad que los docentes sepáis cómo actuar en caso de que esos momentos angustiosos se presenten, conservando la calma y la cordura para ayudar a los accidentados con rapidez y efectividad, evitando alarmarlos “, puntualizó la subdirectora.



En la inauguración también participaron la directora del IES Ramón y Cajal, Carmen Bellón; y el asesor de la Unidad Provincial de Formación, César López Ballesteros. Les acompañaron, además, el director de Enfermería de la GAI de Albacete, Juan David Fernández, y el subdirector médico de Atención Primaria de al GAI de Albacete, Julio Montoya.



Centros educativos más seguros



La actuación correcta e inmediata ante una urgencia vital llevada a cabo entre el tiempo que trascurre hasta la llegada de los servicios de emergencia no requiere de conocimientos complejos ni especializados pudiendo significar una gran diferencia en la preservación de la salud y en la seguridad del alumnado.



Es por ello que jornadas como estas son de gran importancia y se prevé seguir realizándolas para que la prestación básica de la atención sea correcta y eficaz, por el bien de todos los alumnos.











