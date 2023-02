Emiliano García-Page reconoce en el éxito del queso manchego parte de la identidad de Castilla-La Mancha, “una tierra con los pies en el suelo”

El próximo 31 de mayo, Día de Castilla–la Mancha, será premiado Antonio Martínez Flores, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega.

Villamayor de Santiago (Cuenca) 6 de febrero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha reconocido hoy en el queso manchego con Denominación de Origen, una parte de la identidad de esta región, “una tierra con los pies en el suelo”. Asimismo, ha recordado que hace más de 30 años, el que fuera presidente de esta región, José Bono, emprendió la defensa del queso manchego y, gracias a que se “supo proteger y ampliar, hoy tenemos una producción muy sólida que debemos controlar para que no se pierda la esencia”, ha apuntado.



García–Page hacía estas declaraciones hoy tras visitar las instalaciones de la empresa quesera La Huz en Villamayor de Santiago (Cuenca), a cuyos propietarios ha reconocido la trayectoria de un duro trabajo. En este contexto, junto al vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, y el titular de Fomento, Nacho Hernando, el jefe de Ejecutivo regional se ha pronunciado a favor de la “empresa familiar” que, como ésta de Villamayor de Santiago, desprende “mucha humanidad”.



Nueva empresa en Cuenca



Aprovechando su estancia en la provincia de Cuenca, el presidente regional ha anunciado que “en muy pocas semanas podremos hablar de la instalación de una nueva empresa para Cuenca”. También ha hecho alusión al proyecto de Toro Verde que va dando sus pasos.



En tierra de grandes maestros artesanos queseros, García–Page ha avanzado que de cara a la celebración del Día de Castilla–La Mancha, el próximo 31 de mayo, el Gobierno que preside ha decidido reconocer, entre otros, a Antonio Martínez Flores, presidente de Agrama, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega, sin cuya producción no habría materia prima para este queso.



“Necesitamos empresarios que quieran ganar, arriesgar para que generen riqueza y esta revierta en el conjunto”, ha dicho García–Page en alusión a los impulsores de la quesería. Del mismo modo, ha abogado por huir de la confrontación y ha argumentado que las ideologías “son esenciales en la vida, pero solo para ayudar”, a lo que ha añadido que “los partidos no son un fin en sí mismos, son medios para llegar a un fin”.



Emiliano García–Page no se ha querido marchar de Villamayor de Santiago sin comprometerse con la construcción de un nuevo centro de salud. “Puedes ir buscando terrenos para que pongamos la primera piedra tu y yo”, ha dicho en alusión al alcalde de la localidad, José Julián Fernández, uno de los más veteranos en el cargo de la Alcaldía de la provincia de Cuenca.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando