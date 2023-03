Emiliano García-Page ha firmado 25 pactos, y acuerdos, con la patronal y los sindicatos de clase desde que es presidente de Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla–La Mancha ha agradecido a la UGT, a CCOO y a la patronal regional su trabajo por el desarrollo de la Comunidad Autónoma porque “habéis hecho región”, ha dicho.

Toledo, 15 de marzo de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha rubricado 25 pactos, y acuerdos, con la patronal regional y con los sindicatos de clase desde que es jefe del Ejecutivo castellanomanchego. Así lo ha destacado hoy en su intervención en el marco del 30 aniversario de la UGT de Castilla–La Mancha, cuya conmemoración ha tenido lugar en el Teatro de Rojas en la ciudad de Toledo.



En este contexto, García–Page ha agradecido tanto a la UGT, como a Comisiones Obreras y a CECAM, su trabajo por la Comunidad Autónoma porque “habéis hecho región”. “Tenemos el diálogo como convicción, aunque se gobierne por mayoría”, ha apuntado el presidente de Castilla–La Mancha al tiempo que ha asegurado que “la expresión de la fuerza está en poder pactar”. Asimismo, ha asegurado que para dialogar hay que tener “fuerza, criterio y coherencia”.



“Los sindicatos nunca vais a encontrar la gratitud a vuestro esfuerzo”, ha considerado y ha destacado que tampoco es lo que se busca al ser un trabajo de defensa del servicio público. “Los dos sindicatos de clase y la patronal cumplen una función que va más allá de sus militantes”, ha manifestado el presidente García–Page que se ha mostrado convencido que son una parte importante del panorama democrático español.



El presidente de Castilla–La Mancha ha aprovechado la presencia en el acto del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, para felicitar a los sindicatos CCOO y UGT por la firma con el Gobierno de España del acuerdo para la última parte de la reforma de las pensiones. A este respecto ha lanzado la propuesta de que la ciudad de Toledo sea el lugar elegido para la rúbrica definitiva del acuerdo de las pensiones. En este punto, se ha mostrado convencido de que “sostener las pensiones no es un problema, es costoso, pero no es un problema”, ha añadido.



La intervención del presidente ha finalizado como ha comenzado, reconociendo que necesita del apoyo de los sindicatos. Así ha indicado que “la musiquilla de la austeridad suena en Europa cuando se oye hablar de convergencia fiscal y ajustes para el 24”. A colación de ello ha asegurado que en esta región “tenemos memoria y sabemos lo que pasó aquí hace ocho años”.



Y para evitar que se repita aquella situación ha garantizado que “si las cosas van bien tenemos las velas fuertes para aprovechar el viento y si no van bien contamos con un colchón inmenso que también soporta la UGT”, ha concluido.





