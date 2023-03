Emiliano García-Page destaca la inversión de 2,3 millones de euros para mejorar el polígono La Nava de Puertollano (Ciudad Real)

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego explica que la Estrategia por el Empleo de Castilla–La Mancha, que se firmará el próximo martes, prevé la creación de 60.000 empleos al año.

Puertollano (Ciudad Real), 10 de marzo de 2023.– Este mes salen a licitación los 2,3 millones de euros para mejoras en el polígono La Nava de Puertollano (Ciudad Real). Así lo ha indicado el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, esta mañana en la ciudad minera. Esta partida forma parte de la inversión total de más de 8,1 millones de euros (procedentes de los fondos Miner) que están destinados a mejorar los polígonos de Puertollano y el carril bici desde el centro de la ciudad a la Dehesa Boyal. “Puertollano no es que no tenga problemas, o no los vaya a tener, pero tiene estrategia”, ha asegurado García–Page.



El jefe del Ejecutivo regional hacía estas declaraciones tras la inauguración de la empresa Life for Tyres en el polígono La Nava de Puertollano, junto a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; y el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero. En este contexto, ha reconocido que el de hoy es “un día para la celebración” porque industrias como ésta “son la vacuna para la crisis económica de la pandemia”.



Emiliano García–Page se ha mostrado optimista respecto al desarrollo económico de España y ha considerado que la respuesta está en Europa. “No hay otro camino que apostar por que España cuente y pinte en Europa”, ha indicado.



Si bien, en este punto, ha lamentado que haya países, dentro de la propia Unión Europea, que pongan en práctica lo que ha calificado de “dumping empresarial”. Se refería así el presidente a aquellas naciones que “no juegan limpio” para atraer empresas, “algo que también ocurre en nuestro país con algunas comunidades autónomas”, ha apostillado.



El presidente de Castilla–La Mancha ha aprovechado que la de hoy es una empresa de reciclaje de ruedas para significar que esta región tiene una estrategia de Economía Circular, que está práctica crea riqueza y genera empleo y que “ya no nos planteamos la sostenibilidad como un desafío porque no hay otra opción”, ha reconocido.



Así mismo, ha manifestado que se están recibiendo propuestas de empresas que muestran su deseo de instalarse en Castilla–La Mancha, “la más inmediata ayer, una gran empresa para Albacete”. Y es así, ha argumentado, porque los inversores buscan “estabilidad y acuerdo; y eso se lo podemos ofrecer aquí”.



En este sentido, Emiliano García–Page ha recordado, tal y como ya hiciera a primera hora de la mañana en Ciudad Real, que el próximo 14 de marzo el Gobierno regional firma con la patronal y los sindicatos de la región la Estrategia por el Empleo, que, con el horizonte en el año 2027, tiene la previsión de crear unos 60.000 empleos al año y cuenta para su ejecución con más 1.100 millones de euros.



“Ésta es una tierra favorable para las empresas, queremos que haya muchas empresas y que ganen dinero y generen empleo”, ha asegurado el presidente de Castilla–La Mancha.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando