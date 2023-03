La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes se suma a la celebración del 8M con la exposición 'Refleja tu luz?

El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, y el teniente alcalde de Oropesa, Rubén Zapardiel, han inaugurado este mediodía en el vestíbulo de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes esta exposición, gestada en los talleres de Artes Plásticas del instituto oropesano y en la que han participado directamente el alumnado de 2º y 4º de ESO.

Toledo, 7 de marzo de 2023.– La Delegación de Educación, Cultura y Deportes de Toledo se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, mañana 8 de marzo, con la inauguración de la exposición 'Refleja tu luz?, que ha sido realizada por el IES 'Alonso de Orozco? de Oropesa.



El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, y el teniente alcalde de Oropesa, Rubén Zapardiel, han inaugurado este mediodía en el vestíbulo de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes esta exposición, gestada en los talleres de Artes Plásticas del instituto oropesano y en la que han participado directamente el alumnado de 2º y 4º de ESO.



Tras señalar que “esta exposición no deja indiferente a nadie por su elaborada y significativa puesta en escena”, José Gutiérrez ha señalado que se trata de “una muestra comprometida con la defensa de los valores que rodean la celebración de una fecha tan icónica como la de mañana”, Dia Internacional de las Mujeres, y más en esta ocasión que está presidida por el lema internacional 'Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género?, ya que la exposición aúna el trabajo plástico y el digital y tiene como objetivo dar visibilidad al trabajo artístico de mujeres como Tarsila do Amaral, Frida Kahlo o María Blanchard.



Asimismo, Gutiérrez ha subrayado “la importancia de dedicar el vestíbulo de la Delegación, un espacio prioritariamente de gestión, a dar a conocer el excelente trabajo que se realiza en los centros educativos de la provincia, convirtiéndose temporalmente en un espacio de difusión cultural, artística y educativa”.



Tanto Gutiérrez como Gómez Arroyo han agradecido a la directora del instituto, Sara Iglesias, y a otros representantes del centro educativo haber aceptado la invitación de participar con esta “interesantísima muestra” y al teniente de alcalde de Oropesa, Rubén Zapardiel, por su presencia en la inauguración de esta muestra, que podrá ser visitada hasta el próximo 27 de marzo, en horario de atención al público, en la Delegación, en la Avenida de Europa, 26.



Poner en valor las obras artísticas realizadas por mujeres



Según han señalado los representantes del centro educativo, la exposición aúna el trabajo plástico y el digital, en una exitosa simbiosis muy trabajada por el departamento de Plástica del instituto y que ha dado como resultado la defensa de la igualdad a través del análisis de la luz en forma de esculturas femeninas y la representación en 3D de obras de pintoras relevantes.



Según se ha explicado, la exposición empezó a gestarse hace unos años en los talleres de Artes Plásticas. Se trataba de que el alumnado encontrara referentes para poner en valor y sacar a la luz obras realizadas por mujeres, algunas de ellas que incluso habían sido ocultadas por la historia.



La escultura femenina y los cuadros en 3D forman un conjunto en el que se representa poéticamente “esa luz interior que nos iguala”, de ahí el título de la exposición “Refleja tu luz”. Todo ello realizado, según el proyecto inicial, utilizando materiales sostenibles o reutilizables como cartón, papel, alambres, etc.



La muestra va acompañada de una presentación explicativa, trabajada mediante nuevas tecnologías para acercar al espectador la información. Cada cuadro se asocia con un código QR, que recoge en audio una breve descripción de la obra y la artista, realizada por el alumnado. También se presenta un código QR que recopila más de 100 artistas femeninas.



La exposición se complementa con un conjunto decorado de marcapáginas realizados a través de la técnica del marmolado (reutilización de papel), que contienen versos de poemas escritos por mujeres. Se trata de una selección de obras creada también con carácter plurilingüe, conteniendo poemas en francés e inglés, ya que este instituto es un centro plurilingüe en zona rural. En cada marcapáginas se añade un código QR con la lectura del poema, realizado colaborativamente por alumnado y profesorado del centro educativo.







