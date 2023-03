Chinchilla de Montearagón (Albacete) será escenario mañana del simulacro del Plan de Emergencia de la empresa Tradecorp/Ascenza

Este nuevo ejercicio de simulación tiene como fin tanto coordinar los mecanismos de actuación ante una emergencia real, como comprobar el impacto de los avisos enviados a través de la Red de Alerta Nacional en la zona.

Toledo, 6 de marzo de 2023.– Ejercitar la respuesta de los efectivos ante una posible emergencia, así como comprobar el impacto del mensaje enviado a través de la Red de Alerta Nacional (RAN) a la zona, es el objetivo del simulacro del Plan de Emergencia Exterior (PEE), que se llevará mañana a cabo en la empresa Tradecorp/Ascenza, situada en la localidad albaceteña de Chinchilla de Montearagón y dedicada a la fabricación de productos fitosanitarios.





Este simulacro está organizado por la Dirección General de Protección Ciudadana, adscrita a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, y uno de sus propósitos principales es seguir probando la nueva Red de Alertas Nacional. De esta manera, se enviará un mensaje de aviso sobre las 10:25 horas, al inicio del ejercicio, a la zona del polígono Montearagón, donde se encuentra la empresa Tradecorp/Ascenza.





El texto del mensaje que llegará a los teléfonos móviles que se encuentren en esta área será el siguiente: “ALERTA DE PROTECCIÓN CIVIL. PRUEBA DEL NUEVO SISTEMA DE ALERTA A LA POBLACIÓN ANTE EMERGENCIAS. Durante la mañana de hoy se realizará un simulacro en las instalaciones de la industria TRADECORP/ASCENZA en el Polígono Industrial "Montearagón" de Chinchilla de Montearagón. No se alarme, se trata de un simulacro de Emergencias. Una vez leído el mensaje pulse "Aceptar" para eliminarlo de la pantalla. No es necesario que realice ninguna otra acción. NO LLAME AL 112, ES UNA PRUEBA. Gracias por su colaboración. FIN DEL MENSAJE DE PRUEBA RED DE ALERTA NACIONAL. 112–Castilla–La Mancha”.





El aviso del mensaje será mediante un fuerte sonido que dará pie al texto. Cuando se haya leído el mensaje, se deberá pulsar ‘Aceptar’ en el teléfono móvil para eliminarlo de la pantalla. No es necesario que se realice ninguna otra acción. Además, es muy importante que no se llame al teléfono de emergencias 1–1–2, tal y como se indica, pues es solo una prueba.





Este mensaje formará parte del simulacro, cuya hipótesis accidental se centra en el incendio de un charco de producto inflamable, ocasionado por una supuesta avería eléctrica de un camión, durante la descarga de bidones de un producto fitosanitario. Las llamas se extienden al interior de la nave principal de almacenamiento. Por todo ello, la empresa activa su Plan de Emergencia Interior y, ante la imposibilidad de extinguir el incendio, lo comunica al Servicio de Emergencias 1–1–2 y se activa el Plan de Emergencia Exterior de la compañía, bajo la dirección técnica de la Dirección General de Protección Ciudadana y el Plan Territorial Municipal de Emergencias de Chinchilla de Montearagón.





Durante el ejercicio, está prevista la activación de recursos pertenecientes al Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Protección Civil y Policía Municipal), al Ayuntamiento de Albacete (Servicio contra incendios y salvamento), de la Diputación Provincial de Albacete (Servicios Especiales y de Prevención y Extinción de Incendios de Albacete), de la Subdelegación del Gobierno en Albacete (Guardia Civil), de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha (Delegación de la Junta en Albacete, Delegación provincial de Hacienda y Administraciones Públicas y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible), así como la Gerencia de Urgencias y Emergencias y Transporte Sanitario del SESCAM o Cruz Roja, entre otros.





Con la realización de este tipo de ejercicios se pretende poner en práctica y perfeccionar la colaboración y coordinación de los distintos servicios de emergencia que pudieran participar en un incidente real, mejorar el conocimiento del riesgo, detectar deficiencias y proponer medidas correctoras para mantener el plan actualizado.





