CastillaLa Mancha refuerza el servicio de interpretación telefónica y traducción simultánea y documental, multilingüe en el ámbito sanitario

En este momento, como consecuencia de la invasión militar de Rusia en Ucrania, que ha dado lugar a la afluencia de personas que huyen del conflicto en toda Europa, desde la Consejería de Sanidad se ha reforzado el servicio para prestar asistencia a todas las personas refugiadas acogidas en nuestra Comunidad Autónoma.

Todos los documentos imprescindibles para el acceso a la atención sanitaria o la prestación de esta atención, también se encontrarán disponibles en idioma ucraniano y para ello se está intensificando la traducción documental de protocolos de vacunación, tanto de los calendarios en España como en los países de origen, pruebas de cribado neonatal y atención a mujeres embrazadas, entre otros.

Toledo, 21 de marzo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha refuerza el servicio de interpretación telefónica y traducción simultánea y documental, multilingüe en el ámbito sanitario.



La Consejería de Sanidad ha habilitado en todas las delegaciones provinciales de Sanidad y en el Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) un servicio de interpretación telefónica con el que los profesionales podrán contactar para facilitar la comunicación con personas que asistan a realizar consultas relacionadas con la salud, que no hablen castellano, en más de 50 idiomas, 365 días al año, en menos de un minuto.



Este servicio fue reactivado en 2020, dentro de las medidas de humanización de la asistencia sanitaria promovidas por el Ejecutivo regional, como una herramienta que permite superar las barreras lingüísticas entre los profesionales y los usuarios del sistema sanitario público regional, que no dominan el castellano, con el fin de mejorar la accesibilidad sanitaria a la población migrante.



En este momento, como consecuencia de la invasión militar de Rusia en Ucrania, que ha dado lugar a la afluencia de personas que huyen del conflicto en toda Europa, desde la Consejería de Sanidad se ha reforzado el servicio de traducción telefónica y documental para prestar asistencia a todas las personas refugiadas acogidas en la Comunidad Autónoma.



Gracias a este sistema cuando un profesional sanitario del Sescam recibe en su consulta a un paciente que no habla castellano, marca el número de teléfono de acceso al servicio, se identifica y puede escoger el idioma deseado. La traducción simultánea también facilita que el profesional sanitario pueda seleccionar directamente a la persona intérprete, marcando su código para elegir, por ejemplo, su género (casos de consultas con una orientación importante en este sentido o contactar con el intérprete que ya conoce el caso por haberlo atendido en otros momentos).



A nivel regional, y teniendo en cuenta las experiencias previas con este servicio, los idiomas que más frecuentemente se solicitaban eran árabe magrebí, chino mandarín, rumano y búlgaro. Hoy por los motivos expuestos se solicita el ucraniano como uno de los idiomas en los que debe prestarse también frecuentemente este servicio de traducción.



Por otro lado, todos los documentos imprescindibles para el acceso a la atención sanitaria o la prestación de esta atención también se encontrarán disponibles en idioma ucraniano y para ello se está intensificando la traducción documental de protocolos de vacunación, tanto de los calendarios en España como en los países de origen, pruebas de cribado neonatal, atención a mujeres embrazadas, entre otros.



El refuerzo de esta atención sanitaria se enmarca dentro de un abanico mucho más amplio de actuaciones, que desde la Consejería de Sanidad se está llevando a cabo en colaboración con el Servicio de Salud de Castilla la Mancha, la Consejería de Bienestar Social, las corporaciones locales y las organizaciones humanitarias con presencia en Castilla–La Mancha, dirigidas a atender sanitariamente a la población refugiada que ya está aquí o va a llegar a la Comunidad Autónoma. Teniendo en cuenta la diversidad cultural y sus especiales circunstancias y necesidades de acompañamiento y apoyo en estos momentos tan complicados de su vida.



Este servicio de traducción, que ya ha atendido a un numeroso colectivo de profesionales y pacientes en los últimos años en este momento con la acogida de refugiados ucranianos en Castilla la Mancha, cobra un valor y significación muy especial resultando imprescindible para atender y acompañar también a todas las personas a las que se ha concedido protección temporal en España y que están llegando a nuestra región procedentes, en este caso, de un país que sufre desde hace semanas un conflicto armado y que, de continuar su escalada, podría llegar a desplazar a más de cinco millones de personas hacia otros países europeos.



Desde el 1 de enero del 2005, hasta el 14 de marzo del 2022, se encuentran censadas 4.452 personas procedentes de Ucrania en nuestra Comunidad, siendo la provincia de Albacete la que aglutina mayor número de población (1.134), seguida de Toledo (1.094), Cuenca (935), Ciudad Real (770) y Guadalajara (519).





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.