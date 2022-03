Castilla-La Mancha supera las 20.600 colonoscopias realizadas en el programa de cribado de cáncer de colon

Desde la extensión del programa de detección precoz del cáncer de colon a toda la Comunidad Autónoma hace seis años, el Gobierno regional ha invertido tres millones de euros para la renovación y adquisición de equipamiento relacionado el screening de cáncer colorrectal.



El director general de Atención Primaria, Julio Cuevas Morales, ha participado en la ‘Jornada sobre cáncer de colon para pacientes y familiares’ organizada por la AECC con motivo del Día Mundial del cáncer colorrectal.



Puertollano (Ciudad Real), 31 de marzo de 2022.– Castilla–La Mancha cuenta con tres programas de cribado de cáncer de mama, cérvix y colon, con altos índices de cobertura y demostrada eficacia y calidad. Este 31 de marzo se conmemora el Día Mundial de Cáncer de Colon, una patología cuyo Programa de Detección Precoz cumple seis años de desarrollo en la Comunidad Autónoma y que ha superado las 20.600 colonoscopias de cribado, en concreto 20.607 pruebas, tanto primeras como sucesivas.



Este volumen de pruebas diagnósticas ha permitido detectar 12.494 adenomas, 3.332 de los cuales eran de alto riesgo y 932 resultaron cáncer invasivo. Así lo ha concretado el director general de Atención Primaria, Julio Cuevas Morales, durante la ‘Jornada sobre cáncer de colon para pacientes y familiares’ que ha organizado en Puertollano la Asociación Española Contra el Cáncer de Ciudad Real.



Todas estas pruebas se han realizado en centros públicos y por profesionales del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha. Un esfuerzo que ha ido vinculado a una inversión del Gobierno de Castilla–La Mancha de tres millones de euros para la renovación y adquisición de equipamiento relacionado con el programa de screening del cáncer colorrectal, ha subrayado el director general.



Los programas de cribado, como el de cáncer colorrectal, están destinados a detectar este tipo de proceso oncológico en sus etapas iniciales cuando tiene mejor pronóstico, requiere un tratamiento menos agresivo y la supervivencia es superior al 90 por ciento.



“La gran mayoría de estos pacientes están curados a los cinco años del diagnóstico temprano, de no haberse diagnosticado por esta vía, la situación sería muy diferente, según demuestra la evidencia internacional”, ha explicado Cuevas. “Estamos por tanto mejorando la calidad de vida y supervivencia de todos aquellos que participan en estos programas de detección precoz”, ha insistido.



De ahí la importancia de participar, ha subrayado el director general, porque “es vital hacerse la prueba y no tener reparos ni temor”. Cuevas Morales ha hecho así un llamamiento a todas las personas que han recibido en su domicilio una carta invitándole a realizarse la prueba de detección precoz, pero no se han sumado aún, para que “tomen conciencia y actúen de manera responsable pensando en su propio bien”.



Desde el Gobierno de Castilla–La Mancha “vamos a seguir insistiendo para mejorar aún más el índice de participación de la población en estos programas” y para ello se va a retomar la campaña iniciada hace unos años con la distribución de folletos en los centros sanitarios y también en las oficinas de farmacia y a través de la AECC, ha explicado el director general.



Programa de Detección Precoz



El cáncer colorrectal representa uno de los tumores más frecuentes. Constituye tanto en España como en Castilla–La Mancha la segunda neoplasia más frecuente después del cáncer de próstata en la población masculina y también la segunda en mujeres tras el cáncer de mama.



El programa de cribado de cáncer de colon está dirigido a hombres y mujeres de entre 50 y 69 años y se realiza a través de un test de sangre oculta en heces, una prueba sencilla e indolora, que es el primer paso del proceso para detectar un tumor en sus etapas iniciales o las lesiones premalignas que lo originan.



La captación de la población diana se realiza a través de una carta que se envía al domicilio, en la que se explica el programa y el beneficio que representa participar en él.



En esa carta, se invita a la población a acudir a su centro de salud para recoger el kit, que incluye el test. Si el test es positivo, se aconseja la realización de una colonoscopia.



Desde la extensión del programa a toda la Comunidad Autónoma en julio de 2016, han sido invitados a participar por primera vez 537.804 personas y 362.952 de forma sucesiva. En la mayoría de las gerencias ya van por la tercera ronda de cribado y el porcentaje de participación tras la primera invitación ha sido en global superior al 36 por ciento.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.