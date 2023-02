Castilla-La Mancha solicita extrapolar el modelo de anticipo de los fondos de recuperación al conjunto de fondos estructurales

El vicepresidente autonómico, José Luis Martínez Guijarro, ha subrayado la evolución de los fondos europeos Next Generation en la región, “que ha movilizado ya el 80 por ciento del total de más de 1.000 millones de euros que hemos recibido por parte del Gobierno central”.



Martínez Guijarro ha cifrado en 57 las convocatorias que, a día de hoy, el Ejecutivo de Emiliano García–Page ha puesto en marcha por un importe de 450 millones de euros, “en su mayoría para impulsar la transición ecológica y digital de las empresas de la Comunidad Autónoma.



Además, ha señalado que se está produciendo un cambio en la región en la apuesta en la industrialización en nuevos sectores. Ejemplo de ello es el sector del hidrógeno con las dos plantas de electrolizadores que están previstas en la Comunidad Autónoma, “estamos hablando de una inversión privada de entorno a los 1.500 millones de euros y que va a convertir a Castilla–La Mancha en una potencia en materia de hidrógeno verde”.

Madrid, 20 de febrero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha solicitado que el modelo de anticipo de los fondos de recuperación de la Unión Europea se extrapole al total de los fondos estructurales (FEADER, FEDER, Fondo Social) ya que “entendemos que esa fórmula de anticipo facilitaría mucho más la ejecución de los fondos estructurales en nuestra Comunicada Autónoma y podríamos así sacarles más rentabilidad”.



Petición que ha trasladado el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, en la reunión de la Comisión de Control Presupuestario (CONT) del Parlamento Europeo en la que han participado los responsables de la gestión de los Fondos de Recuperación varias comunidades autónomas y donde ha defendido el hecho de que éstas cuenten anticipadamente con el dinero asignado de los Next Generation ha permitido que la ejecución de las medidas vinculadas se haya acelerado y ha puesto como ejemplo al Ejecutivo regional. “En un año hemos movilizado 800 millones de euros de los fondos recuperación que han llegado a nuestra región”, ha insistido, frente a los 700 millones que a la región le corresponden de FEDER para ejecutar en todo el periodo plurianual.



Ejecución de los Next Generation en Castilla–La Mancha



El vicepresidente ha subrayado la evolución de los fondos europeos Next Generation en la región “que ha movilizado ya el 80 por ciento del total de más de 1.000 millones de euros que han sido asignados a Castilla–La Mancha por parte del Gobierno central”.



En concreto, Martínez Guijarro ha cifrado en 57 las convocatorias que, a día de hoy, el Ejecutivo de Emiliano García–Page ha puesto en marcha por un importe de 450 millones de euros, “en su mayoría para impulsar la transición ecológica y digital de las empresas de nuestra comunidad autónoma, de los que el 57 por ciento están ya adjudicados o comprometidos con las empresas y ciudadanos de Castilla–La Mancha”.



El resto, hasta sumar otros 400 millones de euros, se ha movilizado a través de 95 expedientes de licitación, 98 encargos; y de 71 convenios de ejecución con entidades locales. Cifras que, ha insistido, demuestran el “esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo regional” en la gestión de los fondos de recuperación y que han permitido, además, acercar a las pymes asentadas en la Comunidad Autónoma 167 millones de euros.



Autoconsumo, digitalización en educación e hidrógeno verde



En concreto, y como ejemplo, Martínez Guijarro ha explicado que, en materia de autoconsumo, el Ejecutivo regional puso en marcha la convocatoria en diciembre de 2021, lo que se ha traducido en que, a lo largo del 2022, “se ha multiplicado por tres la potencia instalada de autoconsumo en Castilla–La Mancha fruto de esta convocatoria”. A esto se suma, tal y como ha detallado, que la región va a multiplicar por diez el número de aulas digitalizadas en centros educativos de la región.



Asimismo, Martínez Guijarro ha señalado que se está produciendo un cambio en la región en la apuesta en la industrialización en nuevos sectores. Ejemplo de ello es el sector del Hidrógeno con las dos plantas de electrolizadores que están previstas en nuestra Comunidad Autónoma: “Estamos hablando de una inversión privada de entorno a los 1500 millones de euros y que va a convertir a Castilla–La Mancha en una potencia en materia de hidrógeno verde”.





