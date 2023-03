Castilla-La Mancha seguirá apostando por un desarrollo rural ejercido en el propio territorio por los “líderes del LEADER”

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que son los habitantes del territorio “quienes mejores propuestas y estrategias pueden desarrollar, y quienes deben decidir qué modelo de desarrollo quieren para su territorio”. Las normas básicas, que ya están publicadas en el Diario Oficial, contemplan el presupuesto para ello con un total de 94 millones de euros para este periodo de programación del PDR 2023–2027.



Martínez Arroyo ha puesto en valor que “en todas las políticas, en todas las iniciativas legislativas que se han puesto en marcha, se ha tenido en cuenta a la gente que vive en los pueblos de manera prioritaria”, porque “no puede ser que haya más servicios en unos territorios que en otros”.



El consejero ha recordado que fue RECAMDER quien planteó inicialmente “la fiscalidad con discriminación positiva para los habitantes de los pueblos, para los que viven y para los que emprenden”, algo que “hoy está garantizado por ley en Castilla–La Mancha”, ha afirmado.

Toledo, 24 de marzo de 2023.– Castilla–La Mancha tiene “confianza absoluta” y ofrece “autonomía absoluta” a los 29 Grupos de Desarrollo Rural porque “lo más importante que debemos hacer quienes tenemos la competencia en Desarrollo Rural es precisamente cederla”. Así lo ha trasladado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante el Foro ‘Claves del Desarrollo Rural LEADER 2023–2027’, que se celebra este viernes en el parque toledano ‘Puy du Fou’, para conmemorar el XXV Aniversario de la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (RECAMDER).





Martínez Arroyo ha apostado por establecer “de manera clara” las bases para hacerlo posible y que los “líderes del LEADER” sean quienes decidan qué acciones concretas realizar, pues son los habitantes del territorio quienes mejores propuestas y estrategias pueden desarrollar y quienes deben decidir qué modelo de desarrollo quieren para su territorio. Las normas básicas, que ya están publicadas en el Diario Oficial, contemplan una partida total de 94 millones de euros para este periodo de programación del PDR 2023–2027.





La principal novedad que se contempla es la creación de una línea de ayudas para emprendedores rurales, que contarán con 27.000 euros por poner en marcha sus proyectos en los pueblos, de forma similar a la línea de incorporación para jóvenes agricultores y ganaderos. Además, se fomenta la cooperación entre los grupos y se potencian las inversiones privadas.





“Nuestro objetivo es el desarrollo del territorio rural para contribuir al progreso de Castilla–La Mancha, que es un conjunto de pueblos”, ha señalado Martínez Arroyo, recordando que “toda la región tiene un componente rural. Por eso lo tenemos en cuenta desde el Gobierno del presidente García–Page de manera transversal”.





Durante su intervención, el consejero ha puesto en valor que “en todas las políticas, en todas las iniciativas legislativas que se han puesto en marcha, se ha tenido en cuenta a la gente que vive en los pueblos de manera prioritaria”, porque el Ejecutivo comparte un objetivo principal con todos los grupos de Desarrollo Rural, “que no es otro que ofrecer la misma calidad de vida en el medio urbano que en el medio rural, porque no puede ser que haya más servicios en unos territorios que en otros”.





Precisamente por eso, el Gobierno regional planteó en la ley para hacer frente a la despoblación la garantía de servicios que sin la ley no existirían. “Es, probablemente, una de las normas de la que más orgullosos nos sentimos, precisamente porque viene a contribuir a ese objetivo de manera directa”, ha apuntado Martínez Arroyo.





En esa ley se contempla una iniciativa pionera que fue RECAMDER quien planteó inicialmente “la fiscalidad con discriminación positiva para los habitantes de los pueblos, para los que viven y para los que emprenden”, algo que “hoy está garantizado por ley en Castilla–La Mancha”, ha dicho el consejero. Como lo está el impulso a la igualdad, gracias al Estatuto de las Mujeres Rurales, que visibiliza a las mujeres del medio rural. “Estamos trabajando en la dirección correcta para que se progrese”, ha comentado al respecto.





En Castilla–La Mancha, más de la mitad de los municipios tienen menos de 500 habitantes y son estos los que más apoyo necesitan, según ha expresado Martínez Arroyo, dado que “somos una región de pueblos que quiere seguir siéndolo y que quiere dar futuro a los habitantes que hoy hacen posible y construyen Castilla–La Mancha”.





La región, que es ejemplo en la aplicación de metodología LEADER para el Desarrollo Rural, tendrá la oportunidad de plantear su modelo en Suecia los próximos 3 y 4 de mayo. Será el consejero Martínez Arroyo quien se desplace al país nórdico, que ejerce la Presidencia de turno de la Unión Europea, como representante regional de todos los países europeos en un acto en el que España participará, además, como país que asumirá la próxima Presidencia en el segundo semestre de 2023.





Al acto de inauguración han asistido, además del consejero, la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Bombal; el secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Francisco Boya; el presidente de Las Cortes de Castilla–La Mancha, Pablo Bellido; la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de La Rioja, Eva Hita; el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias, Alejandro Calvo; el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, Secundino Caso; el presidente de RECAMDER, Jesús Ortega; los presidentes de las cinco diputaciones provinciales de Castilla–La Mancha; el rector de la Universidad de Castilla–La Mancha, Julián Garde; alcaldes y concejales de toda la región; así como los presidentes y juntas directivas de los 29 Grupos de Desarrollo Rural de Castilla–La Mancha.





Un total de 2.000 personas pertenecientes a los Grupos de Desarrollo Rural de toda Castilla–La Mancha, así como representantes de la Red Española de Desarrollo Rural y de grupos de otras comunidades autónomas han participado en el foro, que ha reconocido a los 29 presidentes de cada uno de los grupos castellanomanchegos por su destacada labor en favor del progreso de sus respectivos territorios.





