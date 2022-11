Castilla-La Mancha, satisfecha porque, por primera vez, se priorice el cauce del río en el Plan de Cuenca del Tajo

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha afirmado que, a pesar de la “discusión política ficticia que ha enmarañado el resultado final de este Consejo del Agua, Castilla–La Mancha ha conseguido su objetivo, que era claro: dotar al río Tajo de un caudal suficiente”.

Martínez Arroyo ha puntualizado que “hemos cerrado y fijado la planificación hidrológica para nuestro país a partir del 1 de enero de 2023 de manera precisa”, estableciendo los caudales al paso del río Tajo por Aranjuez sin condicionantes.

Además, 80.000 habitantes de 15 municipios de La Mancha van a tener a partir de ahora acceso a agua para beber en cantidad y calidad suficiente. “Es necesario llevar el agua allí donde queremos que esté la gente”, para que puedan vivir en nuestro medio rural, ha destacado el consejero.

Toledo, 30 de noviembre de 2022.– “Por primera vez se prioriza el cauce del río Tajo frente al trasvase”. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha querido trasladar este mensaje “de una manera muy contundente”, tras la reunión del Consejo Nacional del Agua celebrada ayer en Madrid. “Lo que se decidió es que las aguas vuelvan a su cauce, que las aguas del Tajo fluyan por el río Tajo y no vayan a desembocar al Mediterráneo”. Algo que hará, ha señalado, que en Castilla–La Mancha “seamos un poquito más felices”.



Martínez Arroyo ha afirmado que, a pesar de la “discusión política ficticia que ha enmarañado el resultado final de este Consejo del Agua”, la región ha conseguido su objetivo, que era claro: dotar al río Tajo de “un caudal suficiente”. Un objetivo alcanzado gracias a la presión de la sociedad civil de Castilla–La Mancha y del Gobierno regional, que acudieron al Tribunal Supremo ante decisiones que consideraban injustas y han visto, hasta en cinco sentencias, cómo les daba la razón, obligando “a incorporar los caudales ecológicos en la planificación hidrológica”, no solo en el caso del río Tajo, sino en todos los ríos, “porque la jurisprudencia afecta ya a todas las cuencas hidrográficas de nuestro país”, ha aclarado el consejero.



“Hemos conseguido que prevalezca la necesidad de cumplir la sentencia del Supremo”, ha reiterado el consejero, quien ha calificado de “categóricos” los posicionamientos de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno, Teresa Ribera; y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.



Además, Martínez Arroyo ha confirmado que “no hay condicionantes en los caudales ecológicos”, ya que los servicios jurídicos del MITECORD lo consideran “inviable” porque “no se estaría cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo”. A este respecto, el consejero ha apuntado que “esto se dijo textualmente ayer en el Consejo Nacional del Agua y va a figurar en el acta”, porque el representante de Castilla–La Mancha en este órgano, el director gerente de la Agencia del Agua, José Manuel Martín Aparicio, “lo preguntó expresamente”. Según ha explicado “se contestó hasta en tres ocasiones”, aclarando “que los caudales eran los que se fijaban en el Plan, porque no estaban condicionados”.



Dichos caudales se establecen al paso del río Tajo por Aranjuez en siete metros cúbicos por segundo hasta finales del año 2025, en ocho metros cúbicos por segundo en 2026 y 8,65 metros cúbicos por segundo en 2027. Gracias a la confirmación de estas cifras, el consejero puntualizaba que “hemos cerrado y fijado la planificación hidrológica para nuestro país a partir del 1 de enero de 2023 de manera precisa”.



También quedaron fijados los caudales ecológicos del río a su paso por Toledo y Talavera de la Reina. Estarán en un mínimo de 17,25 metros cúbicos por segundo en la capital regional y en 18 metros cúbicos por segundo en la ciudad de la cerámica. Se trata de unas cifras que “suponen un incremento y garantizan el caudal futuro del río”, ha señalado Martínez Arroyo.



Los planes que ayer se votaron tendrán que pasar ahora por el Consejo de Estado, que tiene que estudiar toda la documentación y, posteriormente, por el Consejo de Ministros, que será quien dé el visto bueno definitivo. Aunque no hay fecha, las estimaciones apuntan a que podría ser, si no antes de Navidad, el próximo mes de enero.



Inversiones



En el Plan del Tajo visto ayer en el Consejo Nacional del Agua también se incluyen importantes inversiones que van a mejorar considerablemente la calidad de las aguas del Tajo. Se trata de mil millones de euros para depurar las aguas residuales de la Comunidad de Madrid, que posteriormente vierten desde el río Jarama al Tajo. Francisco Martínez Arroyo ha destacado que “no se ejecuta en nuestra tierra, pero a quien más beneficia es a los castellanomanchegos”, lamentando que la Comunidad de Madrid votara en contra de un plan que es positivo también para su territorio.



Además, beneficiarán a Castilla–La Mancha otras inversiones previstas en planes, como el del Guadiana, que ampliará la Tubería a la Llanura Manchega; mientras que en los casos del Júcar o el Segura, habrá dotación económica para mejora de regadíos.



Derivación de agua para consumo humano



El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha querido trasladar su “solidaridad” al Levante, entendiendo que, si es necesario, se trasvase a esta zona “agua para consumo humano. Evidentemente, queremos que el agua se quede en Castilla–La Mancha y de nuestro lado va a normativa”, ha afirmado.



La puesta en marcha de la Tubería a la Llanura Manchega beneficiará a 80.000 personas



Además, gracias a la política de agua que se está ejecutando por parte del Gobierno que preside Emiliano García–Page, a principios de 2023, unos 80.000 habitantes de quince municipios de La Mancha van a tener “acceso a agua para beber en cantidad y calidad suficiente”, algo fundamental para que puedan vivir en el medio rural. “Es necesario llevar el agua allí donde queremos que esté la gente”, ha aseverado. Se trata del ramal nororiental de la Tubería a la Llanura Manchega, cuyos convenios para abastecimiento fueron suscritos este lunes por el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro y los alcaldes de estos municipios del Alto Guadiana.











