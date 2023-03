Castilla-La Mancha, referente europeo en materia de sensibilización y prevención de las distintas formas de violencia contra las mujeres

La directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha destacado que Castilla–La Mancha va a destinar más de 47 millones de euros a lo largo de este año a políticas de igualdad. “Es el presupuesto más alto de la historia y hace que seamos la primera Comunidad Autónoma en inversión por habitante en políticas de igualdad”, ha destadcado.



Virginia Marco ha subrayado asimismo la que ha sido una de las “firmes apuestas del Gobierno regional para la prevención de la violencia machista especialmente entre las y los jóvenes”. Se trata de la campaña 'Sin un sí, es No', puesta en marcha en el año 2016 y que envía un mensaje a los más jóvenes en entornos de ocio.

Valencia, 4 de marzo de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha se ha reivindicado como referente europeo en materia de sensibilización y prevención de las distintas formas de violencia contra las mujeres. Ha sido en el transcurso de las jornadas ‘¡Es el momento de las mujeres!’ organizadas por los miembros del Partido Socialista Europeo del Comité de las Regiones y celebradas esta semana en Valencia, donde la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha enumerados los hitos del Gobierno presidido por Emiliano García–Page en esta área.





Durante su intervención, Virginia Marco ha destacado que Castilla–La Mancha va a destinar más de 47 millones de euros a lo largo de este año a políticas de igualdad. “Es el presupuesto más alto de la historia y hace que seamos la primera Comunidad Autónoma en inversión por habitante en políticas de igualdad”, ha señalado. Una inversión en igualdad y contra la violencia de género que ha superado los 164 millones a lo largo de estos cuatro años.





Concretamente, la directora general se ha detenido en las campañas de prevención desarrolladas por el Ejecutivo autonómico con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, como son la campaña 'Elige tu papel' (del año 2019); 'Implícate contra la violencia de género' (2020) y 'Tú puedes ayudar' (2021 y 2022), que involucran a toda la sociedad en el rechazo absoluto de la violencia machista y de hacerles conscientes, sobre todo a familiares, amistades y personas allegadas de las víctimas, de la importancia de acudir a los recursos y a las profesionales especializadas en violencia de género para solicitar ayuda e información y saber actuar ante una situación de violencia.





‘Sin un sí, es No’





Por otro lado, ha subrayado la que ha sido una de las “firmes apuestas del Gobierno regional para la prevención de la violencia machista especialmente entre las y los jóvenes”. Se trata de la campaña 'Sin un sí, es No', puesta en marcha en el año 2016 y que envía un mensaje a los más jóvenes a través de stands informativos en fiestas locales y patronales y en entornos de ocio con tres objetivos principales: Empoderar a las chicas y mujeres; Proyectar masculinidades igualitarias y positivas; y prevenir conductas de violencia de género, violencia sexual y las conocidas como ‘violaciones en cita’, una de las formas de violencia sexual más predominantes en ese tramo de edades y también de las más silenciadas.





Sólo el año pasado, la campaña 'Sin un Sí, es No' llegó a 40 localidades y concienciando a un total de 4.229 personas: 1.307 hombres, 2.866 mujeres y 56 personas que no indicaron su sexo. “Esta campaña ha demostrado ser imprescindible” por lo que se ha ampliado a otros periodos festivos –como la Navidad– y ha llegado a más espacios como Hogares de protección a la Infancia.





Por otro lado, Virginia Marco ha enumerado otras acciones puestas en marcha desde el Ejecutivo, en este caso en contra del consumo de prostitución, a través de la campaña 'Las mujeres no se compran' dirigida a hombres demandantes de prostitución, pero también a la sociedad en general, para concienciar de que comprar sexo tiene un precio muy alto, y es el que pagan con sus vidas las mujeres prostituidas.





Luchando contra la violencia de género desde todas las áreas de Gobierno





El Gobierno regional trabaja de manera transversal a través de diversas consejerías con el objetivo de luchar contra la violencia de género, especialmente entre las generaciones más jóvenes.





Ejemplo de ello es la colaboración entre la Consejería de Educación y la Consejería de Igualdad para poner en marcha la representación de la obra ‘Don Juan Tenorio, la sombra de Inés ensangrentada’ en 40 centros escolares de Castilla–La Mancha, con el objetivo de concienciar al alumnado de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato de la importancia de rechazar la violencia en su totalidad y la de género en particular, que ha llegado a más de 100.000 alumnas y alumnos de 187 centros de educativos.





Finalmente, Virginia Marco ha detallado la colaboración entre el Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha y el Ente Público de Radio Televisión de Castilla–La Mancha con el objetivo de trabajar para que a través de los medios de comunicación se frenen conductas machistas que generan violencia de género y se promuevan valores de igualdad, tolerancia y respeto.





