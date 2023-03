Castilla-La Mancha duplica la media nacional en atención temprana y la ha incrementado un 80 por ciento desde que gobierna García-Page

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha puesto en valor el compromiso del Gobierno de Castilla–La Mancha “con palabras y con hechos” con las personas con discapacidad y así lo demuestra el cumplimiento de la promesa electoral de crear 20 nuevos centros de Atención Temprana en toda la región, al que se sumará otro en la provincia de Albacete y la aprobación de la Ley de Atención Temprana.



Blanca Fernández ha ensalzado el trabajo del CEE ‘Puerta de Santa María’ y ha puesto en valor el acto de hoy en el que se ha rendido homenaje a las mujeres que cuidan de niñas y niños con discapacidad “porque el trabajo más importante que hay es el del cuidado de la vida”, al tiempo que ha pedido un cambio social para reconocer y visibilizar esta labor.



Ciudad Real, 6 de marzo de 2023.– Castilla–La Mancha duplica la media nacional en atención temprana en la infancia y ha incrementado en un 80 por ciento las niñas y niños atendidos hasta los seis años para su estimulación temprana desde que gobierna Emiliano García–Page.



“En total, 7.000 niños y niñas en Castilla–La Mancha son atendidos en estos recursos que facilitan mucho la estimulación, el apoyo, el desarrollo y la evolución de las personas desde su infancia, personas que tienen capacidades, porque por más que les llamemos personas con discapacidad son personas que tienen capacidades que se pueden potenciar y cuanto antes mejor”.



Con estas palabras lo ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en Ciudad Real donde ha asistido al acto de reconocimiento a las mujeres referentes del alumnado del Centro de Educación Especial ‘Puerta de Santa Maria’ celebrado con motivo del 8M.



La consejera y portavoz ha puesto en valor el compromiso del Gobierno de Castilla–La Mancha “con palabras y con hechos” con las personas con discapacidad y así lo demuestra que la semana pasada, el presidente del Ejecutivo regional diese por cumplida la promesa electoral de crear 20 nuevos centros de Atención Temprana en toda la región, al que se sumará otro en breves días en la provincia de Albacete. Además, hace escasos días se aprobó la Ley de Atención Temprana que garantiza la atención a niños y niñas hasta los seis años.



Por todo ello, la consejera ha mostrado la satisfacción del Gobierno por cumplir sus compromisos y ha asegurado que las políticas de protección a las personas con discapacidad “son y seguirán siendo la seña de identidad del Gobierno de Emiliano García–Page”.



“Excelente” trabajo del CEE ‘Puerta de Santa María’



La consejera también ha puesto en valor el “excelente” trabajo que realiza el CEE ‘Puerta de Santa María’ en materia de inclusión, en la eliminación de barreras desde la tolerancia y el respeto, y en particular ha ensalzado la labor que viene realizando en materia de igualdad porque “las mujeres y las niñas con discapacidad son quienes más violencia machista, quienes más desigualdades padecen al sufrir discriminación múltiple por motivo de sexo y discapacidad y son las que mayores tasas de desempleo presentan”.



De ahí la importancia de trabajar desde edades tempranas en los valores de respeto, inclusión y superación, “pero también en el reconocimiento del papel de las mujeres, por eso me parece muy acertado que el centro haya decidido visibilizar el papel de las madres cuidadoras”, ha insistido.



Al respecto, la consejera ha recordado que las mujeres en España son minoría en todos los ámbitos y “cuanto más se escala en puestos de responsabilidad, más se ensancha esta brecha porque, aunque la sociedad va avanzando en corresponsabilidad, las mujeres son las que asumen todavía mayoritariamente las labores de los cuidados, y si se trata de la crianza y cuidado de una niña o niño con discapacidad, se acentúa aún más”.



Algunos datos que ilustran esta realidad es que en España nueve de cada diez excedencias o reducciones de jornada por cuidado de menores corresponden a mujeres y hasta siete de cada diez de las que se solicitan por cuidado de mayores o personas dependientes también son solicitadas por mujeres y hasta el 95 por ciento de contratos parciales son de mujeres.



Reconocimiento a las mujeres que cuidan de la vida



Por todo ello, la consejera ha abogado por visibilizar cada vez más a las mujeres “porque el trabajo mas importante que hay es el del cuidado de la vida” y se ha mostrado esperanzada en que haya un cambio social para saber reconocer que esta labor, “que es la más importante de todas, tenga el mayor prestigio y el mayor estatus social”.



Al respecto, ha recordado que este año, el Premio Internacional Luisa de Medrano que otorga el Gobierno de Castilla–La Mancha ha sido para Ana Peláez, primera mujer con discapacidad que has llegado a ser presidenta de la CEDAW, el Comité de la ONU para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Junto a la consejera, han asistido a este acto la delegada de Igualdad, Manoli Nieto–Márquez, y la directora del Centro, María Victoria Campos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando