Castilla-La Mancha difunde sus políticas de Humanización y fomenta la implementación de acciones personalizadas en cada área sanitaria

La directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, María Teresa Marín, ha presentado en la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real el Plan de Humanización de la Atención Sanitaria de Castilla–La Mancha, una “herramienta clave” en el horizonte de la estrategia de salud 2025.

Más de doscientos profesionales han analizado las experiencias y proyectos de Humanización que se llevan a cabo en la Gerencia de Ciudad Real

Ciudad Real, 20 de junio de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha presentado el Plan de Humanización de la Atención Sanitaria en la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real ante más de doscientos profesionales que “se suman a un cambio de cultura que enfoca la organización sanitaria hacia el futuro”.



Así lo ha subrayado la directora general del área, María Teresa Marín, que ha apostado por la consolidación de “un modelo de trabajo humanizado que nace de la labor colectiva, cuenta con el respaldo institucional y se sustenta en el gran apoyo de las organizaciones para desarrollar proyectos de éxito”.



El Plan de Humanización es fruto de un proceso participativo que ha implicado de forma activa a profesionales, representantes de asociaciones y población general de Castilla–La Mancha que han podido manifestar su opinión y consideraciones de áreas de mejora en la asistencia que se recibe en el ámbito sanitario. “En total han sido 5.500 personas las que han intervenido en el proceso participativo del Plan de Humanización, aportando sus ideas y reflexiones al documento”, ha explicado la responsable de Humanización y Atención Sociosanitaria.



Con estas bases, el Plan de Humanización–Horizonte 2025 es “una herramienta clave” que avanza compatibilizando “los espacios de reflexión y los espacios de creación”, ha explicado Marín.



Entre los objetivos estratégicos del Plan de Humanización–Horizonte 2025 están promover una atención centrada en la persona, desarrollar de manera efectiva y sistemática los derechos y deberes de pacientes y profesionales del ámbito sanitario, mejorar la capacidad de la organización, fomentar la participación ciudadana y avanzar en la corresponsabilidad del paciente y priorizar proyectos de humanización para colectivos específicos y de mayor vulnerabilidad.



La jornada ha contado con la participación de Rodrigo Gutiérrez y Almudena Jerez, como responsables de programas de Humanización de la Consejería de Sanidad, así como con la presencia del delegado provincial de Sanidad, Francisco José García y el gerente del área, Alberto Jara.



El éxito de los proyectos de Humanización de Ciudad Real

Bajo estas premisas se han puesto en marcha distintas iniciativas en la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, cuyo éxito determina “un cambio de sensibilidad” entre los profesionales que se implican en acciones concretas de mejora de la atención sanitaria, explica Cani Añó, responsable del área de Humanización en Ciudad Real.



Con esta jornada “queríamos que fueran los propios profesionales, pacientes y colectivos quienes contaran sus experiencias en primera persona”, añade. No obstante, los proyectos presentados “son solo algunos de los que muchos que se desarrollan en Ciudad Real”, ha insistido Añó.



Conocer la calidad percibida por el paciente “es fundamental para diseñar estrategias que respondan a las necesidades de las personas que atendemos y sus familias”, ha explicado Laura Collada, enfermera responsable de Calidad y Seguridad del paciente. Para ello existen metodologías avanzadas que ayudan a determinar proyectos concretos.



Es el caso del implementado en UCI que ha presentado la doctora Marisol Martínez sobre la ‘Escucha activa de la experiencia del paciente’ mediante grupos focales en los que se trabajan herramientas como la empatía para “llegar a las dimensiones no visibles de la asistencia sanitaria”. Una iniciativa desarrollada por un equipo multidisciplinar que trabaja acciones “afectivo–efectivas”.



La misma metodología de grupos focales se trabaja desde la UCAPI, la Unidad de coordinación asistencial entre Atención Hospitalaria y Primaria, cuya enfermera Diana Madrigal, ha presentado la utilidad de estas dinámicas para conocer la “vivencia del paciente y los familiares durante su proceso asistencial”.



La simulación es otra de las herramientas que garantizan el éxito en proyectos de Humanización, tal y como ha mostrado durante la jornada Alejandro Martínez, enfermero del centro de Simulación Avanzada de Ciudad Real, que ha explicado como este método de formación permite también “entrenar a profesionales para que incorporen la Humanización en su labor cotidiana”. Es el caso del curso de informador no clínico que se lleva a cabo con el personal subalterno de Urgencias y cuyos resultados “son perceptibles entre los familiares que esperan en Urgencias que supone un cambio demandado y que es garantía éxito”, ha dicho Luis Ocaña, jefe del servicio de Urgencias.



La gestión del conocimiento parte de saber cómo inculcar la cultura de la Humanización en los futuros profesionales, para ello se desarrollan varias iniciativas entre las que destaca la formación de los alumnos de TCAE y Técnicos de Radiología del centro El Torreón.



Proyecto y actitudes humanizadoras

La Humanización en las distintas fases de la vida supone proyectos adaptados. La Humanización en el ámbito obstétrico nace del trabajo conjunto y cuenta con diferentes acciones, entre ellas la de la cesárea humanizada. Según explica el doctor López de la Manzanara, jefe de servicio de Ginecología, los que “pretendemos es fomentar el vínculo precoz mediante el piel con piel para que madre y bebé establezcan un apego saludable desde el primer momento, garantizando a la vez la seguridad de la paciente en entorno quirúrgico”. El resultado de esta experiencia de humanización es “una gran satisfacción por parte de la paciente en cuanto a calidad percibida”, ha subrayado el responsable del servicio.



En personas con edad avanzada, las dinámicas de humanización pasan por responder a proyectos como el que se desarrolla en los centros de Atención Primaria de envejecimiento activo. Es importante “abordar la soledad porque sabemos que hay una frontera muy estrecha entre la problemática social y la salud”. De ahí el éxito de los grupos de ayuda mutua que ha presentado Isabel Arévalo, enfermera del centro de salud Ciudad Real 3.



Por su parte, Silvia Gil, especialista del servicio de Anestesiología y Reanimación, ha presentado el proyecto que se desarrolla para “paliar el dolor agudo de los pacientes” y cómo manejar lo que supone un “nuevo desafío” en cuidados.



La Humanización “no sólo son proyectos, son sobre todo actitudes”, ha dicho Rubén Bernal, supervisor de Investigación, Docencia y Formación quien ha dado paso a Francisco Torres e Isabel Arévalo, como responsables de proyectos de Humanización en el ámbito sociosanitario y de Atención Primaria respectivamente.





