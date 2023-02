Castilla-La Mancha defiende la autonomía de los Grupos de Desarrollo Rural como herramienta para la mejora de la vida en sus pueblos

“Desde el Gobierno hacemos dos cosas”, ha detallado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, “ceder esa autonomía en la capacidad de decisión y apostar por los Grupos de Desarrollo Rural con fondos suficientes para que esto sea posible”.



El Ayuntamiento de Villarrubia solicitó ayuda al Grupo de Desarrollo Rural para restaurar y acondicionar la Cueva de la Yedra y, de esta manera, recuperar su patrimonio y potenciar el turismo, no solo del municipio, sino también de su comarca.

Villarrubia de Santiago (Toledo), 23 de febrero de 2023.– El municipio de Villarrubia de Santiago cuenta desde este jueves con un nuevo atractivo turístico y elemento dinamizador para su economía. Se trata de la Cueva de la Yedra, recuperada y puesta en valor gracias a los fondos del Grupo de Desarrollo Rural Don Quijote de La Mancha, que actúa en la comarca de la Mesa de Ocaña.





Esta infraestructura, que ha sido inaugurada por el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, es un ejemplo de cómo “estamos haciendo desarrollo rural en Castilla–La Mancha”, pues “ha sido posible gracias al compromiso del Gobierno regional, al compromiso del Grupo de Desarrollo Rural y, en definitiva, gracias al compromiso de los habitantes de nuestros pueblos”, ha afirmado el consejero.





Martínez Arroyo ha explicado que, a través de la estrategia LEADER, “damos el poder a aquellos que viven en los pueblos, para que sean ellos los que decidan qué modelo de desarrollo quieren para su territorio”. Esa decisión de ceder competencias a los grupos “es probablemente de las cosas más acertadas que hemos hecho en el Gobierno regional en estos años”, ha asegurado Martínez Arroyo, y “una de las cosas de las que más orgulloso me siento en estos años de consejero”.





“Desde el Gobierno regional hacemos dos cosas”, ha detallado el consejero, “ceder esa autonomía en la capacidad de decisión y apostar por los Grupos de Desarrollo Rural con fondos suficientes para que esto sea posible”. En el periodo de programación 2014–2022, cuyos proyectos se están cerrando actualmente, el Gobierno de Castilla–La Mancha ha destinado 176 millones de euros a los 29 Grupos de Desarrollo Rural que vertebran el territorio de la región, agrupados en RECAMDER.





Cueva de la Yedra





En Villarrubia de Santiago hay más de 500 cuevas registradas. Una de ellas, la Cueva de la Yedra, es singular por su diseño y construcción, con una sala de columnas organizadas en círculo. Actualmente hay diversas hipótesis sobre el origen y función de este recinto, de indudable interés histórico–artístico, pero que necesitan ser estudiadas.





De momento, el conjunto ya es visitable. El Ayuntamiento solicitó ayuda al Grupo de Desarrollo Rural para restaurar y acondicionar el espacio y, de esta manera, recuperar su patrimonio y potenciar el turismo, no solo del municipio, sino también de su comarca.





Aunque los orígenes y función de la cueva son desconocidos, se trata de un espacio orientado a ser un lugar de reunión. La principal hipótesis es que se usara por una sociedad secreta o logia, aunque no se descarta su uso como sinagoga subterránea o antiguo refugio, aunque esto no explica la existencia de la sala de columnas.





Curiosamente, esta sala circular cuenta con nueve columnas que la rodean, a las que se suma otra central, pero que no sujetan el techo de la cueva, sino que son un artificio escenográfico sin uso conocido. Los expertos apuntan a sus similitudes con construcciones tan antiguas como los ‘tholos’ griegos.





Durante la inauguración, han acompañado al consejero el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández; el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda; el delegado de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en la provincia, Jesús Fernández; la alcaldesa y presidenta del Grupo de Desarrollo Rural Don Quijote, Conchi Monzón; miembros de la Corporación municipal; el presidente de RECAMDER, Jesús Ortega; así como alcaldes y concejales de toda la comarca.





