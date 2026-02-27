COPE
PALMA 2031 - CIUDAD DE CULTURA

EPISODIO 6 : POP ROCK PALMA

En este episodio de PALMA 2031: Ciudad de Cultura, exploramos el papel del concurso Pop Rock Palma como motor del talento local y punto de encuentro de la escena musical de la ciudad. Más que una competición, es el primer gran escenario para muchas bandas que comienzan su camino. El episodio también recupera la memoria de esta historia a través de Juan Antonio Forés, “Pinxo”, figura clave en la trayectoria del certamen. Un podcast original de Cope Mallorca.

POP ROCK
Alicia Cabrera

