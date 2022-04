Castilla-La Mancha baja del centenar de pacientes Covid ingresados, tanto en cama como en UCI

El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 88, mientras que los pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 8.



El número de centros sociosanitarios con caso confirmado por Covid–19 entre sus residentes son 45.

Toledo, 8 de abril de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado que, actualmente, el número de hospitalizados en cama convencional por Covid–19 es 88.





Por provincias, Ciudad Real tiene 33 de estos pacientes (11 en el Hospital Mancha Centro, 10 en el Hospital de Ciudad Real, 6 en el Hospital de Puertollano, 3 en el Hospital de Tomelloso, 2 en el Hospital de Manzanares y 1 en el Hospital de Valdepeñas); Toledo tiene 20 (15 en el Hospital de Toledo y 5 en el Hospital de Talavera de la Reina); Albacete 15 (10 en el Hospital de Albacete, 2 en el Hospital de Villarrobledo, 2 en el Hospital de Hellín y 1 en el Hospital de Almansa); Guadalajara 12 (todos ellos ingresados en el Hospital de Guadalajara); y Cuenca 8 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).





Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 8. Por provincias, Albacete tiene 3 de estos pacientes, Ciudad Real 3, Guadalajara 1 y Toledo 1.





El número global de hospitalizados, 96, no se daba desde el mes de noviembre de 2021.





Centros Sociosanitarios





45 centros sociosanitarios de Castilla–La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre sus residentes.





Concretamente, son 16 en la provincia de Ciudad Real, 10 en la de Toledo, 9 en Cuenca, 7 en Guadalajara y 3 en Albacete.





Los casos confirmados entre los residentes son 474.





Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.315.





Recomendaciones





Frente al coronavirus es esencial seguir las principales medidas de prevención, principalmente con el lavado de manos con jabón o solución hidroalcohólica, el uso de mascarilla, el mantenimiento de la distancia de seguridad, dar preferencia a encuentros al aire libre, taparse con el codo al toser o estornudar, usar pañuelos desechables y desinfectar las superficies.





Las personas que presenten síntomas leves y no cumplan criterios de indicación de realización de una prueba diagnóstica no tienen que cumplir aislamiento, pero deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales, utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas. Se evitará especialmente el contacto con personas vulnerables y la participación en eventos multitudinarios.





A través de la página web https://sanidad.castillalamancha.es/ se ofrece toda la información disponible hasta el momento.





