Tres estudiantes guadalajareños se marchan a Texas para participar en un concurso de programación

Se llaman Héctor, David e Iker, tienen 17 años y un talento excepcional. Si no, no se explica que hayan conseguido ganar el concurso de programación 'HP Codewars' a nivel nacional y que dentro de un año vayan a Houston, en Texas para representar a España en la edición internacional.

Ya de por sí, el logro es impresionante, pero llama más la atención cuando escuchas a David que te dice que empezó a aprender a programar para presentarse al concurso: “Ya había oído hablar de la programación, pero fue por Héctor que no habló del concurso y empecé a ponerme a ello”. Desde verano se iban a la biblioteca y dedicaban unas tres horas al día a aprender a programar a nivel competitivo. Dedicación y talento que les va a llevar, de momento, hasta Estados Unidos.

Es el propio Héctor el que nos ha explicado en COPE Guadalajara en qué consistía el concurso porque no, no han tenido que programar una página web o una aplicación, aquí se medía la velocidad: “Realmente este tipo de programación no se traduce en algo práctico y tangible. Se trata de resolver problemas en el menor tiempo posible, hay un total de 32 problemas y el que más resuelva en un tiempo estipulado gana. A medida que resuelves problemas la dificultad aumenta”. Ellos reslvieron 20 y, según nos explica, la utilidad es aprender a programar de la manera más eficiente, “Hay muchos tipos de programación y una misma cosa se puede hacer de diferentes formas. Se trata de usar algoritmos que optimicen el tiempo y la memoria de los dispositivos”.

Ya solo escuchándoles ves que tienen el techo donde quieran, pero terminas de confirmarlo con su profesora, María Higueras, que fue la que hizo el trámite de formalizar la inscripción de los chicos al concurso, pero todo fue iniciativa suya. “Son muy buenos y van a llegar a donde quieran. Este concurso les abrirá puertas. Ya me consta que quieren estudiar matemáticas o ingeniería informática y tienen todo el futuro por delante”.

Con sus capacidades, su iniciativa y su determinación quién sabe qué serán capaces de programar, pero de momento el siguiente objetivo es el de dentro de un año en Estados Unidos.