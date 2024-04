El pueblo donde no se puede dejar la fregona en el balcón, nuestro representante en el Grand Prix

Noche de verano, te sientas en el sofá, enciendes la tele y ahí está Ramón García presentando el Grand Prix del Verano. Una imagen que está en la infancia y los recuerdos de muchos y que este año va a seguir dándonos grandes momentos de entretenimiento.

En él, como siempre, pueblos de toda España se van a enfrentar entre ellos para superar distintas pruebas físicas y de agilidad. El que espectador que tenía un equipo de su Comunidad Autónoma en la tele, tenía fácil con quién ir y el que no, casi que decidía sobre la marcha para meterse en el juego y vivirlo con nervios desde casa.

En el verano de 2024 los Castellanomanchegos van a tener una más que buena opción para no tener que elegir al azar. Villanueva de la Torre, el pueblo campiñero va a ser el único representante regional. "La verdad es que el pueblo está encantado, se han enterado hace poco y están rebosantes de ilusión. Aquí tenemos mucho deportista y gente que se cuida mucho y seguro que lo van a hacer genial". Son las declaraciones de Sonsoles Rico, la alcaldesa que va a tener que dar la cara, promocionar a su pueblo y enfrentarse a la temida 'papata caliente'.

Asegura que su pueblo, de unos 7.000 habitantes, tiene muchas cosas que descubrir. Forma parte del Corredor y que como tal está en pleno desarrollo industrial, pero también tiene un gran patrimonio natural con una reserva protegida de aves que les permite tener más de un centenar de distintos ejemplares.

Una ordenanza municipal más que curiosa

Aunque Sonsoles no nos puede decir con qué finalidad, en el pueblo, hace 12 años se aprobó una ordenanza que prohibe dejar las fregonas en las terrazas y los balcones. "Es cierto, sí. Es muy curioso y es la típica ordenanza que hay que cambiar, pero que entre tantas cosas nunca termina de hacerse. Pero no, yo no conozco a nadie ni que haya multado ni al que hayan multado por la fregona".

Es una de las muchas cosas que hemos conocido a raíz de la noticia del Grand Prix, pero quedan mcuhas más que conocer a medida que veamos a sus vecinos competir por ganar el concurso.