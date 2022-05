"El ser humano, un ser espiritual" es el título del nuevo libro de Javier Urra. El volumen, editado por Desclée de Brouwer, está dedicado, tal como apunta el autor en la primera página, "a quien ha entrado en conversación con los pensamientos, sentimientos, interrogantes, en relación con lo absoluto, que este libro busca compartir".

A través de sus más de 200 páginas, el psicólogo navarro, de Estella para más señas, pero vinculado desde hace no pocos años a Alcolea del Pinar, Guadalajara, comparte experiencias de pacientes, que le han mostrado "que el ser humano sufre, que el tiempo no todo lo cura, ya que la mente humana escapa en alguna de sus dimensiones al método de estudio empleado", según señala.

Y es que, tal como ha explicado en nuestras ondas de Mediodía COPE Guadalajara, "sabemos que somos físicos; comprobamos biología, comprobamos aspecto psíquico, social, cultural, pero el ser humano capta que hay algo más: en la Naturaleza, en la belleza, en las estrellas, en el crepitar del fuego, en un arroyo, en ese ser humano del que nos despedimos porque está muriendo...".

A partir de esa contemplación de lo infinito e insondable, comienzan las grandes preguntas sobre la existencia, tales como "¿realmente se nace antes que se muere? ¿cuál es nuestra razón de ser, nuestro principio de existencia? ¿es todo azaroso?". Interrogantes irresolutos que, según Urra, nos abocan a "aceptar la inmaterialidad de uno mismo" y a interpretar al ser humano "como una realidad bio-psico-socio-cultural-espiritual".

Pero la dimensión espiritual que preconiza este afable psicólogo "no es exclusiva de las religiones, aunque éstas sean sus mediadoras simbólicas" -ha aclarado, añadiendo que su nuevo libro "no es religioso, no choca con la religión, pero quiere trasladar el criterio de que la ciencia, el conocimiento, tiene muchos métodos y formas de acceder a la realidad, como por ejemplo un TAC cerebral para estudiar el cerebro, pero la mente es algo más y el alma es mucho más todavía".

En este sentido, el actual director clínico y presidente de laComisión Rectora recURRA-GINSO (Clínica de Salud Mental y Centro Terapéutico Residencial para padres e hijos en conflicto) ha asegurado que, aunque "la gente cree que la psicología estudia la conducta, realmente viene de alma", definiendo ésta como "esa parte que tiene el ser humano que se convierte en persona, que habla de la generosidad, del altruismo, del otro, de la empatía, de las preguntas sin respuesta, de los anhelos, de las angustias, de la mirada al infinito de un ser humano que todo lo traduce en tiempo y espacio, sabedor de que es algo que no es real".





Basándose en este enfoque humanista y espiritual de la que ha sido y es rama de su saber académico y profesional, el también Psicólogo Forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid aprovecha en su nuevo trabajo para dar un aldabonazo de conciencia a sus compañeros psicólogos "que huyen de estos temas porque usan la ciencia, y así tiene que ser porque la psicología es una ciencia, pero hay muchas cosas que no somos capaces de explicar y haríamos bien en ser humildes y reflexionar sobre la espiritualidad".

Y es que, tal como ha advertido Urra, "los psicólogos clínicos apreciamos causalidad entre diversas patologías sociales y la carencia de un desarrollo interno espiritual", afirmando que "el bienestar y la salud mental tienen mucho que ver con el modo en que se llena de sentido la existencia".

No es de extrañar, por tanto, que el fuera primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid entre 1996 y 2001 recomiende dotar a los niños de dimensión espiritual, argumentando que "les servirá de marco ético y conducta personal, proporcionándoles sentido a sus acciones y a su existencia".

Por último, Javier Urra alerta de que nuestra sociedad padece "un vacío existencial", que en muchas ocasiones pretendemos cubrir "con un presentismo, con una búsqueda ansiosa de la felicidad, con el consumo de drogas". Frente a ello, el Doctor en Psicología y Ciencias de la Salud invita a que nos planteemos "qué estamos haciendo, cuál es la última pregunta que nos haremos en nuestra existencia, cómo manejamos nuestra vida con un tiempo que se nos va en el día a día sin entender, sin captar, sin al menos preguntarnos quiénes somos y, sobre todo, qué queremos ser".