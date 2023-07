Eva Henche recula y el ayuntamiento de la capital no corre peligro

El lío con los candidatos de VOX a la Diputación ha llegado a su fin. Pero antes llegó al ayuntamiento. Allí, hace diez días, Eva Henche, la quinta en la lista de VOX al ayuntamiento de la capital amenazó con tomar el acta de concejal que le correspondía al correr la lista tras la renuncia de Sagrario Muñoz.

Ha sido pasadas las 9 de la mañana cuando ha tocado abordar en el pleno ordinario celebrado hoy el punto del día: la toma de posesión de la nueva concejal por VOX. Un juramento como marcan los cánones y sin fórmulas extrañas después del cual ha sido felicitada por los distintos grupos políticos para inmediatamente tomar su asiento en el salón de plenos.

Era el portavoz del Partido Popular, Alfonso Esteban, en respuesta a su homóloga socialista, el que confirmaba que no habría ningún problema con Eva ni con el gobierno: “El gobierno es sólido. Este equipo de Gobierno cuenta con trece concejales”.

Una solución polémica

Parece que las aguas dentro de VOX se han calmado después del acuerdo interno al que se ha llegado: Una modificación en las retribuciones de los distintos concejales que se traduce en la reducción de un 15% en las retribuciones del portavoz del grupo en favor de Henche. Una decisión que ha sido muy criticada por la oposición siendo la crítica más dura la que llegaba hace unos días por voca de el ex alcalde Alberto Rojo: “Cambiar los sueldos para darle a la concejala que amenaza con irse una liberación al 100% que pierde otro concejal. Es decir, podrían estar cambiando voluntades ofreciendo sueldos”.

Una acusación a la que salió al paso, de nuevo, el portavoz popular: “Le recomiendo al señor Rojo que no sigue por ahí porque no vamos a consetir que se traspase la crítica política. Los cambios en la retribuciones no incrementan un solo euro el gasto y responde a un acuerdo interno de VOX”.