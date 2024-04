Con las lluvias del invierno va a brotar mucho espárrago y, con ellos, muchos ladrones

Con el sol primaveral arranca cada año la temporada del espárrago. Como siempre, depende mucho de los meses anteriores y del agua que la tierra haya podido almacenar sobre el invierno. Afortunadamente en Guadalajara el invierno ha sido húmedo y bueno en cuanto a las precipitaciones y eso augura una temporada "muy buena", en palabras del Adolfo López del Río que es presidente de la Asociación de Productores de Esparragos de Guadalajara.

"Sin duda Guadalajara tiene la mayor tradicción de producción de espárrago de Castilla La Mancha. Me atrevería a decir que el 90% de la producción regional sale de aquí", asegura. Con eso en mente, es muy buena noticia que los expertos esperen una gran temporada por la carga de humedad que ha acumulado la tierra "los primeros espárragos que están saliendo lo están haciendo con muchísima calidad y en gran cantidad". Y con la ley básica de la oferta y la demanda en la mano, Del Río, también prevé que pueda tener su efecto en los precios.

Ahora, para que las previsiones se cumplan hace falta que el clima se comporte como es propio de la primavera: con calor, pero sin temperaturas extremas. Así se confirmará una cosecha que hacía falta después de años más secos.

A MEJOR COSECHA, MÁS RIESGO DE ROBOS

Si bien los productores están contentos por cómo pinta la temporada este año, también están atentos y con los ojos puestos en los riesgos que se corren. Algunos como el clima no se pueden controlar, y otros, dificilmente. Es el caso de los ladrones, es habitual cada temporada las denuncias por robos de gente que se cuela en las cosechas y hacen su propia recolección para vender el producto de manera ilegal. "El problema es real, de hecho ya se han dado los primeros casos en campos de Humanes, por ejemplo, pero se puede hacer poco. Siempre contamos con el apoyo de la Guardia Civil y les pedimos que vigilen y estén atentos pero es difícil ponerle puertas al campo". Y ya no es solo los que se llevan los cacos, si no los que rompen durante sus incursiones en plantaciones ajenas, "por cada uno que se llevan pueden pisar y romper dos o tres y realmente es un destrozo importante".

Y la que dirige Adolfo a la Guardia Civil no es la única petición que realiza. También habla al consumidor: "Es muy importante que apostemos por el producto local porque es la mejor manera de apoyar a un sector que lo ha pasado muy mal. En particular el del espárrago, pero en general a todo el sector agrícola".