El 'Amazon Rural' llega a 10 pueblos de Guadalajara

Se ha hecho viral en las últimas semanas por sus vídeos de Tik Tok, pero está claro que no es todo a lo que se dedica. Enrique Collada, además de ser alcalde de El Recuenco con 23 años, también es el presidente de la Mancomunidad del Alto Tajo. La conforman los pueblos de Arbeteta, Armallones, El Recuenco, Huertapelayo, Peñalén, Peralveche, Poveda de la Sierra, Villanueva de Alcorcón, Villar de Cobeta y Zaorejas, y entre todos, suman alrededor de 650 habitantes.

La del Alto Tajo es una de las muchas zonas de la provincia y de la región que padecen la despoblación y sus efectos: pocos servicios públicos, malas comunicaciones, casi nulo transporte público y cada vez menos negocios locales. Por ello, la mancomunidad se puso de acuerdo hace unos meses en firmar un convenio y, con la ayuda de la Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo, presentarse al concurso público del Ministerio de Economía para conceder fondos Next Generation. Y así, el Plan integral de impulso al comercio local en la Mancomunidad Alto Tajo ha sido dotado de medio millón de euros.

Un dinero que va a ir destinado al acondicionamiento de una tienda en El Recuenco, la adquisición de una furgoneta eléctrica con la que se van a repartir los pedidos, así cómo la creación de una aplicación móvil y una web para tramitarlos, y la campaña de difusión del servicio por todos los pueblos. Se espera que el servicio esté en funcionamiento este mismo mes de julio.

"Ten en cuenta que en muchos casos si te tienes que desplazar a algún lado para comprar pueden ser trayectos de 20 o de hasta 40 minutos y este servicio sería de gran ayuda para mucha gente". Lo cuenta Enrique Collada, el alcalde de El Recuenco y presidente de la Mancomunidad, que además, nos explica que si bien el dinero europeo financia gran parte de los costes, no quieren que sea un servicio subvencionado, si no que van a abrir la gestión del mismo al sector privado y que sea un particular el que se haga cargo del mismo, "Ya hay gente interesada y lo que te puedo garatizar es que, bajo ningún concepto, voy a dejar que no se de el servicio. Buscaremos donde haga falta, pero confío en que sea alguien de la zona el que se pueda hacer cargo de él".

También afecta a los botiquines municipales

Y además de para sufragar los gastos de la idea, también una partida va a estar destinada para sufragar los costes de acondicionamiento de los distintos botiquines rurales en los pueblos de la mancomunidad para que sus vecinos también tengan un acceso más fácil a los mismos.