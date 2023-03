Víctor Sanchego: "El 80% de mis ingresos los consigo por las redes sociales y los demás son derivados"

Trabajaba como charcutero en una cadena de supermercados en Guadalajara, hasta que, en plena pandemia de la Covid-19, tuvo la idea, tan insólita como exitosa, de grabar un vídeo tutorial sobre cómo cortar un jamón, que se hizo viral. Fue en ese momento en el que la vida de Víctor Sanchego cambió para siempre.

"Es cuando empezó todo el crecimiento en redes sociales", ha recordado, apuntando que "aunque ha ido todo progresivo, es verdad que en menos de un año llegamos al millón de seguidores entre todas las plataformas".

Y es que, aunque se le conoce como 'El Jamonero de TikTok', al influencer alcarreño no se le resisten tampoco otros canales como Instagram, Facebook o Youtube, donde lleva "siempre por bandera el producto, que es el jamón", aunque aderezándolo con unas buenas dosis de simpatía, frescura y humor a la hora de transmitir sus numerosos conocimientos profesionales "al público doméstico, para que pueda comprar un jamón, saber defenderlo para que no se te ponga malo, saber cómo conservarlo, saber elegirlo para que no nos engañen".

Los vídeos de este gran divulgador del jamón abordan también todo tipo de explicaciones acerca de "la genética, desde donde empieza el origen de un animal hasta dónde puede vivir, lo que come, incluso todo el tema de Denominaciones, procedimientos, etc".

Y bien sea porque el jamón "es un producto que llama la atención por si solo", bien por"la juventud y la forma de expresarme", lo cierto es que nuestro jamonero virtual ha conseguido llegar con sus tutoriales a todo tipo de público, siendo su nicho de seguidores más amplio el que oscila entre los 18 y 36 años de edad.

Sin embargo, la capacidad de influencia del guadalajareño no encuentra límites, hasta el punto de que, tal como ha asegurado, "tengo audiencia musulmana, que, aunque no comen jamón, me dicen que ven todos mis vídeos; que empiezan y se los tienen que tragar enteros porque les gustan".

No es de extrañar que a día de hoy "el 80 por ciento de los ingresos" obtenidos por Víctor Sanchego procedan directamente "delas redes sociales y luego lo demás es derivado", ha confesado satisfecho, aun reconociendo que "una vez que te dedicas a ello, porque te genera un sueldo, tienes que estar trabajándolo y echándole tiempo".

En este sentido, ha explicado que, como "el problema de las redes sociales es que los algoritmos están cambiando continuamente y cada plataforma tiene cosas diferentes", para poder seguir en vanguardia, "tienes que emplear tiempo en estar ahí, en darle contenido a tu sector con constancia", además de "observar, hacer un pequeño estudio de cómo te va mejor o peor, observar estadísticas, ver a mucho creador de contenido y superarte y mejorar día a día".

Sin olvidar que, además de sus contenidos pedagógicos en redes, Víctor Sanchego se dedica dar cursos de formación, a realizar cortes en vivo en eventos y a promocionar y vender su propia marca.

"Estoy sacando líneas de cuchillos, tengo también varias líneas propuestas de jamoneros, como herramientas de trabajo", ha explicado, añadiendo que "también estoy con colaboraciones continuas con empresas de mi sector, dando al público ofertas en jamones en vídeos colaboración con todo mi sector, marcas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado