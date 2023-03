Teniente Coronel Cristina Moreno: "Desde niña tuve claro que quería ser como mi padre o mis tíos"

La Teniente Coronel Cristina Moreno ha sido una de las cinco mujeres destacadas de la región reconocidas por el Gobierno de Castilla-La Mancha en el acto institucional celebrado esta mañana en la localidad albaceteña de Almansa con motivo del Día de la Mujer, bajo el lema este año 'De igual a igual'.

No en vano, la protagonista por la provincia de Guadalajara en este 8M se convirtió el 27 de septiembre de 2021 en la primera mujer al mando de la Comandancia guadalajareña y en la segunda con tal cargo de responsabilidad en toda España. Sin olvidar que también fue la primera mujer en acceder a la escala de oficiales de la Guardia Civil y la primera en obtener el empleo de teniente coronel.

Logros que responden, según señala Moreno, al impulso irrefrenable de pertenecer a la Benemérita que sintió desde niña. Y no podía ser de otra manera ya que es "hija del Cuerpo y nieta del Cuerpo, y además de tener media familia guardia civil, al final me crié en un ambiente en el que estaba rodeada de hombres guardias civiles, que en un momento de mi infancia me hicieron ver que yo lo que quería era ser como mi padre o mis tíos".

Sin embargo, su fuerte vocación heredada se topó de bruces contra la realidad de un Cuerpo que en aquellos años ochenta estaba cerrado a cal y canto a la mujer "porque la norma no lo permitía", ha explicado la teniente coronel aunque recordando que "acabamos de hacer ahora mismo 35 años desde que se firmó el Real Decreto que nos permitió a las mujeres el acceso a la Guardia Civil", momento en el que la entonces adolescente Cristina Moreno se puso "seria con el tema" e hizo valer su deseo de formar parte de un colectivo profesional hasta entonces masculino.

Por eso, la Teniente Coronel Moreno no duda en afirmar que la Guardia Civil "en su momento fue bastante pionera por cómo organizó el ingreso de la mujer y cómo nos organizó dentro del Cuerpo, no vetándonos ningún tipo de destino, especialidad o empleo".

Y, sin duda, lo demuestra su carrera ascendente desde que ocupó su primer empleo como teniente en 1998, habiendo cursado sus estudios en la Academia General Militar de Zaragoza y en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez. A su primer destino en el puesto principal de Oleiros (A Coruña), le siguieron la Jefatura de Policía Judicial y el Servicio de Criminalística. Después de ascender a capitán, Moreno estuvo en el Centro de Perfeccionamiento de Madrid y, ya como comandante, en la propia Comandancia de Guadalajara, donde permaneció cinco años con ese empleo. Ya con el cargo de teniente coronel estuvo en la Jefatura de Enseñanza y en su última etapa ocupó destino en el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.

(Toma de posesión de Cristina Moreno como Jefa de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara)

Ahora cuando ya cuenta con una buena experiencia al mando de más de 550 agentes (77 de ellos mujeres) que velan por la seguridad integral de los ciudadanos de 187 municipios de Guadalajara, la Jefa de nuestra Comandancia asegura no percibir ningún tipo de reticencia o suspicacia por parte de los hombres a los que dirige, argumentando que "aquí vamos todos con el mismo uniforme y lo que prima ante todo es el respeto que yo puedo tener hacia mis hombres, que mis hombres pueden tener hacia su jefa y entre compañeros".

Con respecto a sus expectativas de futuro, Cristina Moreno, aunque confiesa no tener marcado ningún techo profesional, admite que "hay muchas circunstancias familiares y personales que te plantean... no quiero decir trabas, pero sí replanteamientos de tu vida, es decir ¿qué es lo que quiero ser una buena madre para mis hijos o una buena oficial de la Guardia Civil?".

Aun con todo, esta madre de dos hijos pretende "llegar hasta donde entienda la Guardia Civil que puedo llegar, porque lo pueda hacer bien en ese momento siendo coronel, siendo general o quedándome de teniente coronel".

En definitiva, el uniforme verde seguirá siendo la prenda clave en el fondo de armario de la galardonada, tanto en la Comandancia como en casa, porque, tal como subraya, "vengo de un hogar en el que han primado por encima de todo la disciplina y el cumplimiento de las normas", valores que "no sólo son los mejores que te han podido inculcar para ser una buena guardia civil sino que te conviertes en madre de dos hijos que deben ver que vivimos en una sociedad que se rige por unas normas que tenemos que cumplir y que el respeto a todo lo que nos rodea tiene que primar por encima de todo".