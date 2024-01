La Policía Local de Guadalajara contra las ciberestafas a personas mayores

La Policía Local de Guadalajara, a través de su Unidad de Mayores y Colectivos Vulnerables, UMAC, ofrece charlas destinadas a personas mayores, con el objetivo de informarles de las estafas más habituales en internet y, por tanto, de evitar que caigan víctimas fáciles de los ciberdelincuentes.

La ronda de estas ponencias, promovidas por el Ayuntamiento de Guadalajara desde la Concejalía de Seguridad, ha arrancado este miércoles 17 de enero, a las 18:00 horas, en el centro de salud del Alamín y, según adelanta el concejal de Seguridad, Chema Antón, "el mes que viene, probablemente, lo haremos en el barrio de los Manantiales y sucesivamente lo iremos haciendo por los barrios de la ciudad", teniendo en cuenta que esta iniciativa municipal de carácter preventivo "está coordinada con las asociaciones de vecinos y las asociaciones de jubilados de cada barrio".

Uno de los agentes encargados de impartir las charlas es José María Domínguez, quien advierte de que los estafadores del mundo digital "aparecen por todos los sitios, sobre todo por los medios de comunicación que se utilizan más hoy en día, como son los móviles y por el ordenador, por email", utilizando como modus operandi más común "intentar aparentar una empresa o gente conocida para conseguir unos datos de ti con el objetivo de poder quitarte el mayor dinero posible de tu cuenta".

Para lograr su objetivo con rapidez y éxito, los ciberdelincuentes utilizan el elemento "urgencia", engañando con el argumento de que "estás pendiente de recibir un paquete, que a lo mejor ni has pedido, y que si no lo recoges te van a poner alguna clase de pago" o, en el caso de que se hagan pasar por una operadora de telefonía móvil, "te dicen que si no haces alguna gestión te van a cortar la línea, es decir, juegan con la urgencia y la inmediatez de lo que te dicen que te va a ocurrir si no haces lo que ellos dicen".

Por eso, el principal consejo lanzado por el agente de la UMAC de Guadalajara es "no dar nunca datos personales, ni a entidades bancarias ni a empresas estilo operador telefónico", ya que, según asegura, las entidades y empresas originales "nunca te van a pedir datos, pero si lo hicieran por un casual, nunca des datos".

En este sentido, Domínguez aconseja que "si quieres hacer algo por tu cuenta, eres tú el que debe llamar a esa empresa o a tu banco y ahí ya sí es seguro dar esos datos".

En última instancia, teniendo en cuenta que el mundo digital se convierte en más insondable y peligroso, si cabe, para las personas mayores, la siguiente pauta ofrecida por el agente de la capital en las charlas es que "si hay algo que no entiendes, lo mejor es no meterte en esa página o en esa oferta que te están ofreciendo o cualquier cosa similar".

La UMAC es una Unidad pionera en España, de atención especializada y personalizada

Del mismo modo, ante la posibilidad de que la estafa se pueda realizar a través de una llamada telefónica, la recomendación dirigida a los mayores es "que no sientanapuro para decir que no quieren nada y colgar el teléfono y, si tienen alguna duda, llamen a la empresa o al banco original en el que tengan su dinero, sus negocios o su compra".

Por último, de cara a prevenir que los ciberdelincuentes se apropien de nuestra voz para autorizar pagos o compras a nuestro cargo, el integrante de la UMAC aconseja responder al teléfono "diciendo dígame", ya que "pueden cogerte el SÍ como una aceptación de alguna clase de contrato", incluso, aunque no respondas en el primer momento con ese SÍ, "el operador lo que intenta es llevarte a una grabación para poder hacerte un nuevo contrato de luz, de gas, de teléfono o de lo que sea".

En definitiva, las charlas informativas de la Unidad de Mayores y Colectivos Vulnerables de la Policía Local de Guadalajara para prevenir las ciberestafas entre la población mayor de la ciudad se impartirán "de una manera sencilla y con casos prácticos y visuales", acompañados de "pautas y consejos para que no caigan en la trampa", asegura el agente José María Domínguez.