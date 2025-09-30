Esta es la pena a la que se enfrentan los detenidos por el brutal crimen de Chiloeches

La Audiencia Provincial de Guadalajara abrirá el próximo 10 de noviembre el juicio por el brutal triple crimen de Chiloeches, ocurrido en abril de 2024, en el que un matrimonio y su hija fueron asesinados en su propio chalé. El proceso, que se alargará previsiblemente hasta el 19 de noviembre, contará con un jurado popular, que será el encargado de decidir sobre la culpabilidad de los tres acusados. La Fiscalía pide prisión permanente revisable para el presunto autor material, además de más de 560.000 euros en indemnizaciones para el único superviviente y para cubrir los daños causados en la vivienda.

Según el escrito de acusación, el principal acusado entró de madrugada en la vivienda armado con una bayoneta y una navaja, después de recibir información de la pareja de la joven asesinada y de un tercer implicado, que esperaba fuera. Una vez dentro, sorprendió al matrimonio mientras dormía: asestó 29 puñaladas al padre y 14 a la madre. Después atacó a la hija, que intentaba huir por la escalera, y le quitó la vida con otras siete cuchilladas. Tras el crimen, robó joyas, relojes y dinero, y prendió fuego a la casa antes de escapar.

El juicio arrancará el 10 de noviembre con jurado popular

El caso conmocionó a toda la provincia de Guadalajara, no solo por la violencia extrema del ataque, sino también porque se trataba de un crimen planificado con la complicidad de alguien cercano a la familia. Los investigadores localizaron y detuvieron al presunto autor apenas dos días después, tras encontrar pruebas concluyentes en la escena del crimen y en el material incautado. Desde entonces, el caso se ha seguido muy de cerca en la localidad, donde se espera con expectación el inicio del juicio.

Para los otros dos acusados, la Fiscalía reclama cinco años de cárcel por su implicación en el plan de robo con violencia. En el juicio se escucharán los testimonios de los tres procesados, de los testigos y de los peritos, además de informes forenses, análisis de ADN y datos de telefonía móvil. También declarará el hijo superviviente, hermano gemelo de la joven asesinada, que se convirtió en el único miembro vivo del núcleo familiar al no encontrarse en la vivienda aquella madrugada. El jurado popular será quien tenga la última palabra sobre si los tres son responsables de los hechos en los términos planteados por el Ministerio Público.