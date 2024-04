"Nos viene muy bien que suba, pero mejor nos vendría tener un nivel estable de agua"

En 85,6 hectómetros cúbicos se cifra la subida de los embalses de la cabecera del Tajo en esta última semana. Tras el paso de la borrasca Nelson, Entrepeñas y Buendía albergan actualmente más de 1.000 hectómetros cúbicos, que suponen el 42,04% de su capacidad total, un nivel de agua que no se había visto en ambos pantanos desde el año 2012.

Según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo, Entrepeñas ha ganado en estos últimos siete días 44,52 hectómetros, almacenando 490,44 de los 813 que puede llegar a embalsar y Buendía, que ha sumado casi 49, contiene 568,27 de los 1.705 de los que puede hacer acopio.

Embalse de Buendía

En Mediodía COPE en Guadalajara, hemos querido saber cómo repercute en las empresas ribereñas este gran incremento de las reservas en la cabecera del Tajo, concretamente en una dedicada al turismo activo y deportivo, 'Ecoterreno de Aventura'.

Según su gerente, Rubén Martínez Obispo, los beneficios económicos del agua caída en estos últimos días aún no se han hecho notar en su negocio, sino más bien todo lo contrario, porque "también necesitamos unas condiciones a la hora de hacer las actividades y ahora mismo no podemos hacerlas porque están los ríos desbordados. En Semana Santa tendríamos que haber estado a tope y este año no ha sido posible, porque ha estado pasada por agua, con muchas lluvias".

Sin embargo, como dice el refrán, "quien tiene, retiene" y el nivel de reservas alcanzado en Buendía permite que este empresario alcarreño pronostique "que esta primavera tengamos muchos más clientes, porque va a incentivar que los usuarios que realizan actividades de turismo activo y de turismo deportivo se animen a realizarlas".

Rafting por el Alto Tajo

Y es que, con las rutas en piragua, el padelsurf, el barranquismo o el rafting entre las actividades estrella de su oferta turística, Ecoterreno de Aventura se ve resentida poderosamente cuando falta el agua, que es lo más habitual en estas tierras ribereñas esquilmadas por el Trasvase Tajo-Segura y los efectos de la sequía.

"Es evidente que nos afecta y todos los años, depende de cómo estén los caudales, la gente cuando llama lo primero que te pregunta es si hay agua", comenta Rubén, que, de hecho, contabiliza las pérdidas en su facturación en "hasta un 40%", poniendo como ejemplo lo vivido el año pasado, cuando "las ocho mil o nueve mil personas que movemos sólo haciendo padel surf, rutas de piragua y descensos del río Tajo, bajaron a la mitad".

Aun con todo, para una empresa dedicada al turismo activo y deportivo a orillas de Buendía lo ideal sería "que tuviéramos siempre un nivel de agua", garantiza su gerente, porque, al oscilar tanto las reservas de los pantanos, "es difícil tener instalaciones fijas como pueden tener en otros embalses, donde puedes tener una zona de playa o de baño donde realizas las actividades. Al final aquí tienes que estar moviéndote con vehículos, con remolques, para llevar las embarcaciones, con el esfuerzo logístico y el coste que esto conlleva".

Pero lo que tiene muy claro Rubén Martínez Obispo es que, con más o menos hectómetros cúbicos almacenados, "si no tuviéramos los embalses y ríos que tenemos no sé si yo estaría aquí, porque ahora mismo los que hacen atractiva nuestra zona son los embalses".