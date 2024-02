Si quieres sacarte el carnet de conducir en Guadalajara, ármate de paciencia porque vas a tener que esperar más de un mes. Es el retraso que se está sufriendo como consecuencia de la falta de examinadores. Así lo han denunciado la Asociación de Autoescuelas de Guadalajara y la Asociación de Formación Vial (AFOVIAL) en un comunicado conjunto.

El presidente de AFOVIAL, Óscar Magro, ha aclarado en Mediodía COPE en Guadalajara que el problema no es nuevo ni exclusivo de la provincia.

"El problema viene ya desde hace muchos años; ha habido épocas que hemos estado mejor, pero ahora estamos otra vez muy mal. Exámenes hay pero hay muy pocos examinadores y el atasco se agranda", lamenta Magro, explicando que, aunque esta situación se está sufriendo "a nivel nacional", en el caso de Guadalajara se ha agravado porque "ha habido el traslado de un examinador, más alguna jubilación, y nos hemos quedado con 3 examinadores, que son insuficientes", a los que únicamente hay que añadir un cuarto, "pero que hace las funciones de coordinador".

Ante esta insuficiencia de examinadores, al presidente de AFOVIAL solo le queda confiar en que "no haya ninguna baja, que nadie se ponga malo, porque si no el desastre sería grandioso".

Entretanto, las autoescuelas están completamente "atascadas", de forma que no están pudiendo comenzar a impartir formación de clases prácticas a nuevos alumnos, "porque la formación no valdría de nada, ya que si tardan en formarse un mes pero luego los examinas en tres, esa formación se pierde".

Además, aquellos que ya se han presentado a la prueba práctica y no la han superado deben esperar más, si cabe, que los nuevos aspirantes para volver a presentarse.

En caso de que esta situación de colapso continúe o, lo que es peor, vaya a más, "comenzará a haber despidos de profesores y la gente no puede estar parada, eso es evidente", ha advertido Magro, que ha señalado a la Administración central como responsable del problema.

"El problema viene de la Administración central: el problema que hay es que cuando sacan oposiciones, sacan menos plazas de las que se necesitan", ha señalado, dejando claro que "las autoescuelas somos rehenes de lo que está pasando. Entendemos las quejas de nuestros clientes, pero no podemos hacer nada. Mientras que la DGT no haga algo para que esto funcione o se solucione, nosotros como autoescuela no podemos hacer nada; estamos atados de pies y manos".

Finalmente, el presidente de la Asociación de Formación Vial ha tachado de "excesivamente lenta" a la Administración y ha asegurado que la única intención de los profesionales de su sector "es trabajar".

Lo cierto es que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que la DGT incorporará este año 54 nuevos examinadores de permisos de conducir, elevando la plantilla total a 840. “La cifra más alta en los últimos años”, ha subrayado Marlaska.

Habrá que esperar hasta saber si algunos de ellos puedan tener Guadalajara como destino laboral.