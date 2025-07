El mar morado de Guadalajara: "Sin los agricultores no habría turismo de lavanda"

Son muchas las propuestas interesantes que ofrece Guadalajara durante estos meses de verano, pero, sin duda, una de las más atractivas se vive, se siente, en torno a los campos de lavanda en plena floración. El color morado y el aroma que desprende este paisaje, eminentemente alcarreño, lo convierten en un bello photocall natural que atrae, cada mes de julio desde hace años, a miles de visitantes de dentro y fuera de nuestra provincia, incluso de ámbito internacional. Un negocio turístico de primer orden que no existiría sin el trabajo y el esfuerzo previos del centenar aproximado de agricultores dedicados a este cultivo en la provincia, el 80 por ciento en la Alcarria.

En COPE Guadalajara, hemos hablado con uno de ellos, Juan José de Lope Nuevo, CEO de Alcarria Flora y vicepresidente de la Asociación 'Paisajes de Lavanda', quien, como el resto de profesionales del sector, está a punto de zambullirse en las labores de recolección y de destilación de los aceites esenciales obtenidos de la lavanda, que se prolongarán durante unos cincuenta días, hasta finales de agosto o principios de septiembre.

Alcarria Flora Cosecha de los campos de lavanda de Alcarria Flora

"Lo que hacemos es cortar la planta con máquinas, que la trituran; la llevamos a un tanque y lo trasladamos a la unidad de destilación o destilería" -ha señalado, aclarando que, a partir de ahí, se somete a un "proceso natural", con la aplicación de "una corriente de vapor de agua a unos 120 grados", mediante la que "volatilizamos la molécula aromática de la planta; la hacemos pasar por un serpentín, un intercambiador de calor, donde se condensa y, después, va a un vaso florentino o esenciero, donde, por diferencia de densidades, se separa el agua del aceite", ya que éste "es menos denso que el agua y menos pesado, así que sube arriba".

Sin embargo, lo que no sube para los productores de lavanda es el precio de sus productos en el mercado, provocando en los últimos años "una rentabilidad nula o negativa en algunos casos" -ha lamentado el productor alcarreño, y eso a pesar de que, "con las precipitaciones que ha habido en épocas anteriores, como el otoño, el invierno y la primavera, las previsiones de cosecha de este año son buenas", con "un 20% más de producción que el año pasado", calculándose "entre los 80 y los 100 kilos por hectárea".

Y es que, el cultivo de las aromáticas es sensible a cualquier 'aleteo' de los mercados, como consecuencia, por ejemplo, de conflictos armados o políticas arancelarias, como la de Donald Trump.

Alcarria Flora Los aceites esenciales son 100% puros y naturales, obtenidos por procedimientos mecánicos de destilación

En este sentido, de Lope ha explicado que "para transformar la paja en un aceite de esencial dependemos del petróleo", por lo cual "todas las oscilaciones que tenga el barril de Brent afectan a los costes de producción", añadiendo que, en cuanto a los aranceles, "hay que reconocer que Estados Unidos es un potencial comprador muy importante de la industria de la perfumería española y de los aromas".

En definitiva, si la rentabilidad de la lavanda continúa con su tendencia a la baja, "en años venideros, igual que se van a mermar los agricultores, se van a mermar los turistas" -ha advertido el vicepresidente de Paisajes de Lavanda, reclamando ayuda urgente a las administraciones para poder mantener sus cultivos.

"Nuestra lucha con las administraciones es dura y el caso que nos hacen es muy pequeño" -ha asegurado, con la sospecha de que pesan mucho menos los votos de "unas 100 personas que somos las que cultivamos las lavandas en Guadalajara" que los de las "100.000 personas que vienen a ver las lavandas de la provincia", con las que "la Administración se está volcando".

Por eso, lo que ha dejado muy claro el CEO de Alcarria Flora es que "estos maravillosos campos de lavanda que hay en Guadalajara, en España y en otras partes del mundo, si no fuese por los agricultores, no estarían para el disfrute de todos los turistas" y ha insistido en pedir a las administraciones "que se dediquen a ayudar a todos los agricultores y no a unos pocos".

Mientras tanto, con el objetivo de amortizar sus equipos y, por tanto, de apuntalar sus explotaciones, los 35 socios de Paisajes de Lavanda han apostado por introducir un nuevo cultivo, "la salvia sclarea, de la cual ya tenemos 60 hectáreas,y la idea es intentar llegar a las 1.000 hectáreas en un lustro".