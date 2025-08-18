André Silva y Rafa Mir refuerzos de élite para el Elche

El delantero portugués André Silva se ha convertido este lunes en nuevo jugador del Elche CF, procedente del RB Leipzig. El internacional luso, con experiencia en competiciones como la Eurocopa y la Liga de Naciones, torneo que conquistó en 2019, firma hasta junio de 2026 con opción de ampliar una temporada más. El club ilicitano destacó en su comunicado que Silva “combina técnica, potencia y sentido táctico, cualidades que le permiten adaptarse a distintos sistemas y aportar tanto en la creación como en la finalización de jugadas”.

Los nuevos refuerzos en primera división

La incorporación de André Silva no ha sido la única noticia en el Martínez Valero. El Elche anuncia también la llegada de Rafa Mir, cedido por el Sevilla FC hasta final de temporada con opción de compra. El delantero murciano, que ya sabe lo que es brillar en Europa y levantar una UEFA Europa League con los hispalenses, aterriza en el conjunto franjiverde con el reto de aportar “goles, experiencia y hambre de triunfos”, según destacó la entidad.

Por otro lado, en el mercado de cesiones, el RCD Mallorca cerró la incorporación del defensa albanés Marash Kumbulla, que llega procedente de la AS Roma hasta final de curso. El central, internacional con Albania, reforzará la zaga bermellona con la misión de consolidar la solidez defensiva del equipo de cara al resto de la temporada.

Además, el central marfileño Eric Bailly es nuevo jugador del Real Oviedo y firma por dos temporadas con el club azul, en lo que será su tercera etapa en un equipo de la Primera División española.