Ante la inminente llegada de la recogida de la aceituna, hacia el mes de noviembre, la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos ha pedido colaboración a la Guardia Civil de Guadalajara para que les ayuden a evitar robos, tanto de olivas en explotaciones agrícolas como de aceite ya producido en almazaras y puntos de recogida. Los motivos fundamentales para que el aceite de oliva y su fruto se hayan convertido en un codiciado botín para los ladrones es la reducción de la cosecha hasta en la mitad con respecto a las anteriores y el consecuente precio desorbitado de estos productos en el mercado, que alcanza hasta 8,50 euros en el caso del litro de AOVE y amenaza con seguir subiendo.

"Hay muy poquita cosecha -50% menos que otros años, y entonces el precio de la oliva y del aceite va a ser caro, con lo cual tenemos miedo a que haya posibles robos, como algún otro año", ha explicado el presidente de APAG-COAGRAL, Juan José Laso, adelantando que la intervención de la Benemérita para evitar el saqueo se basará en "estar ojo avizor con la gente que transita por los olivares; visitar puntos de entrega, almazaras, para obtener la trazabilidad de las olivas, y nosotros, como también recogemos aceitunas, pediremos el DNI y el lugar de procedencia".

En cuanto al perfil de los ladrones, Laso ha apuntado que se trata bien de "particulares que roban a pequeña escala", bien de "redes organizadas que no sólo roban olivas, sino también aceite producido, porque ha habido casos de robos en almazaras de aceite, de cisternas de aceite".

En cualquier caso, la inseguridad provocada por los potenciales robos supone tan solo una vicisitud más para los productores de aceite de la provincia, ya que se enfrentan a una campaña muy escasa, debido, principalmente, a "las condiciones meteorológicas: ha habido una sequía extrema y el olivar está cargado con muy poquita oliva -menos del 50% con respecto a otros años", lamenta el representante de los agricultores de la provincia, añadiendo, que el encarecimiento final del producto está provocado porque "los inputs son muy elevados, son carísimos, y entonces el aceite ha dejado de ser un producto barato y estamos con precios alrededor de 10 euros por kilo".

De este modo, Juan José Laso lanza dos reclamaciones para salvar al sector agrícola dedicado al aceite, "la primera, la contención de los inputs, es decir, no pueden tener los abonos, el gasoil, esos precios, que son abusivos y no se corresponden con la realidad", y la segunda, que las ayudas de la Política Agraria Común sean "mayorespara el sector del olivar", es decir, es necesario que existan "unos ecoesquemas mucho más elásticos, no tan rígidos como los que tenemos, que lo único que hacen es disminuir nuestra productividad y nuestra rentabilidad".

Por último, el presidente de APAG tranquiliza a los consumidores con respecto al suministro de aceite, asegurando que "va a haber para todos; no va a haber escasez", pero, al mismo tiempo, les aconseja "no ahorrar en aceite y gastar la misma cantidad que gastábamos antes", subrayando que "comer con aceite es una inversión en salud".