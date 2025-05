Guadalajara no quiere ser ciudad dormitorio: El plan para que quieras vivir y trabajar aquí

Guadalajara - Publicado el 28 may 2025, 15:03

Más empresa y más vivienda para los jóvenes son los principales objetivos de José María Ezquiaga, es arquitecto, urbanista y sociólogo, y ya ha sido protagonista en otros proyectos de expansión urbana, como en Toledo. El Ayuntamiento ha depositado en él la misión de dirigir el equipo encargado de la modificación del POM, el Plan de Ordenación Municipal. El principal problema: la vivienda. Y con la vivienda, el trabajo.

El discurrir de Madrid, lo que ocurre en la gran capital, tan cerca nuestra, tan bien nos influye. Y aquí, en Guadalajara, además, hay suelo disponible para acoger ese crecimiento necesario. El equipo va a analizarlo para mantener en marcha el proyecto. “Una de las claves”, explica, “es que haya un equilibrio entre vivienda y empleo”. Esto significa que el crecimiento sea equilibrado y ofrezca empleo de calidad porque “es importante que no sea una ciudad dormitorio de Madrid”.

La ciudad quiere aprovechar la cercanía sin convertirse en un simple satélite.

El proyecto no es ajeno a lo que piense la gente. En el Teatro Buero Vallejo, José María y los implicados en el Ayuntamiento quisieron pulsar la opinión de los vecinos de Guadalajara, calibrar los deseos que tenemos en Guadalajara para saber en qué dirección queremos nosotros que vaya la ciudad. Una experiencia en la que los vecinos pudieron poner sobre la mesa sus preocupaciones. “Muchas de las preocupaciones derivaron hacia el centro histórico y cómo se puede reactivar”, pero no fue lo único. “También el deseo de cómo podemos aprovechar esa cercanía con el entorno de Madrid, un entorno que es bastante más que Madrid e implica una parte de Toledo y de Guadalajara”.

Ser una extensión de Madrid no es el objetivo, pero sí aprovechar su influencia para convertirnos en un bloque relevante en la geografía urbana española. “Que la actividad económica y la atracción que tiene Madrid también llegue a Guadalajara, pero con calidad, que no sea una segunda opción de vivienda de peor calidad, sino otra gran ciudad en esa constelación metropolitana que está surgiendo alrededor de Madrid y que en gran medida empieza a agotar su potencial de crecimiento”.

La historia no acaba ahí. Tienen ya pautadas reuniones con instituciones y organismos para entender qué entienden las fuerzas vivas de la ciudad. El futuro, desde los ojos de José María, pasa por aprovechar las posibilidades de expansión. Hay una oportunidad: “apostar por una ciudad completa, no dormitorio. Una ciudad completa en la idea de tener un empleo de calidad y vivienda asequible”. Además, asegura que Guadalajara tiene algo a favor, algo que es “más difícil de encontrar en el área metropolitana de Madrid”: el entorno. “Un paisaje no deteriorado”, dice José María, “esa singularidad la va a hacer una ciudad atractiva”.