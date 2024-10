Furtivos en Guadalajara: "Arramplan con todo"

Estamos en pleno otoño y aquí en Guadalajara cuando hablamos de otoño hablamos también de setas. Y habiendo setas, siempre hablamos también de furtivos. La Guardia Civil detuvo hace dos semanas en Guadalajara a 4 personas que llevaban cajas con 250 kilos de níscalos recolectados de forma ilegal. Teniendo en cuenta que el máximo de kilos permitidos de recogida son cinco por persona y día las sanciones a las que se enfrentan son importantes, en algunos casos podría llegar al millón de euros.

En la provincia de Guadalajara se llevan a cabo trabajos de vigilancia en zonas especialmente susceptibles de estas prácticas ilegales, ya que está permitida la recogida de setas, regulado por cada municipio y estas prácticas son, por desgracia, más habituales de lo que creemos. Jesús de la Morena es micólogo y el presidente de la Asociación Micológica la Senderuela y ha contado en COPE Guadalajara que en su mayoría "no son de aquí, vienen cuadrillas y cogen kilos y kilos y kilos que luego venden en los mercados".

Recogida de Setas

Las sanciones son duras. Están entre los cien y mil euros para infracciones leves, de entre mil y cien mil euros para las graves y de entre 100.000 euros y hasta millón para los casos muy graves donde además de las cantidades, la recogida afecte a los ecosistemas. Para poder recoger setas es necesaria una licencia y solo se pueden recoger 5kilos, "en cada pueblo tienes que sacar tu permiso y tienes que saber si estás en un pueblo u en otro", explica de la Morena, "valen cinco euros y puedes recoger cinco kilos, se puede sacar por internet".

la temporada de setas en guadalajara será buena: "Está el campo precioso"

Este año la temporada de setas ha empezado muy bien, la clave es esta temperatura que vive Guadalajara estas semanas. Días de ni frio ni calor sumado a días de cielos despejados precedidos por días de lluvias: "El campo está en apogeo, con lo que ha llovido y la temperatura que hay no hiela y hay infinidad de setas. Está el campo precioso".

De la Morena anima a la gente a salir al campo (con licencia incluida) para recoger y aprender de esta actividad tan de aquí de Guadalajara, eso sí, sabiendo bien lo que podemos coger y lo que no porque puede ser peligroso. Si no conoces una seta, desde la Asociación recomiendan que "cojas una, bien arrancadita desde el suelo, y los lunes nos las traes y un técnico te dirá que seta es y si la puedes comer o no".

Es importante porque las intoxicaciones ocurren y no es tan difícil que ocurra. "El año pasado me llamaron del Hospital", explica De la Morena, "se había intoxicado una familia entera. Casos hay todos los años". Varias variedades de setas como la Amantia habitan nuestros bosques y algunas, como la Cortinarius orellanusson es difícil de identificar para un ojo inexperto y su veneno puede ser grave. Otras como la Amantia Phalloides, es prácticamente mortal.