En Entrepeñas se navega contra el osteosarcoma: 'Alocén Orillas Solidarias'

En este colofón veraniego, las aguas de Entrepeñas se convierten en refrescante escenario de un gran evento náutico y solidario, 'Alocén Orillas Solidarias 2025', en el que se enmarca la III Regata Solidaria de Castilla-La Mancha, que se desarrolla durante el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre en la Escuela de Vela de Alocén. El objetivo de la cita es recaudar fondos a beneficio de la Fundación Elena Tertre, creada en 2022 con el objetivo fundamental de fomentar la investigación médica sobre el osteosarcoma y ayudar a las familias con niñas o niños con esta enfermedad.

"La Fundación lleva el nombre de mi sobrina Elena, que falleció por este cáncer siendo adolescente y pidió a sus padres y familiares que hicieran algo para ayudar a otros niños y niñas que pudieran padecer la enfermedad" -ha recordado en Mediodía COPE en Guadalajara el impulsor de la Fundación y tío de la pequeña, Alfonso Tertre, explicando que "el osteosarcoma es un tipo de cáncer muy agresivo que afecta fundamentalmente a huesos y articulaciones de niños y adolescentes".

Imagen de la II Regata Solidaria de CLM, en Alocén

Organizada por el Club Deportivo Orillas de Alocén, la Federación de Vela de Castilla-La Mancha, la Diputación de Guadalajara y el Ayuntamiento de Alocén, la regata tiene un carácter oficial y popular al mismo tiempo, quedando abierta a la participación de todos los deportistas con licencia federativa, y se centra en dos modalidades del deporte de la Vela, como el Windsurf y el Wing-Foil.

- En la competición de Windsurf, se incluyen tres modalidades: Clase Windsurfer, que tiene dimensión nacional, ya que están invitados deportistas de todas las Comunidades Autónomas de España; el Campeonato de Castilla-La Mancha de Windsurfing infantil, juvenil y junior, y, finalmente, la regata de Windsurf-Slalom para tablas sin orza.

- En el caso de la regata de Wingfoil, cabe destacar la participación de la presidenta del Club Orillas de Alocén, la horchana Pilar Prieto, que es actual campeona de España de la Clase Windsurfer.

En el Wingfoil, los deportistas agarran la vela con sus manos de pie sobre una tabla que emerge del agua

Además, el evento 'Alocén Orillas Solidarias 2025' ofrece cursos de iniciación a vela y de los deportes de Windsurf y Wingfoil, así como rutas y paseos en canoas, veleros y paddle surf.

Quienes no puedan asistir a estas actividades náuticas y solidarias, pueden colaborar, bien con un Dorsal 0 en la Regata Solidaria de Castilla-La Mancha, bien enviando un BIZUM ONG al número 06701.

Cristian Riis en acción

La cantidad recaudada irá destinada a ayudar a la Fundación Tertre a cumplir sus objetivos, ya mencionados, y a desarrollar sus importantes proyectos, como los programas de Musicoterapia para niños y niñas ingresados en los hospitales madrileños de La Paz y Niño Jesús o el de Diagnóstico Precoz del Osteosarcoma, avalado por el Doctor Eduardo Ortiz, Jefe de Sección de Cirugía Ortopédica Oncológica del Hospital Universitario La Paz, de Madrid.