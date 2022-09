Dos heridos en primer encierro de interés turístico regional de Guadalajara

Dos personas han resultado heridas, una por asta de toro y otra por una caída y puntazo en el primer encierro de las Ferias y Fiestas de Guadalajara en 2022 que se han celebrado este jueves y que estrenan su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional.



Los servicios de emergencias han desplazado al hospital al herido por asta de toro en la Concordia y también a otra persona herida por caída y puntazo y dos heridas fruto de caídas, según ha informado este jueves el Ayuntamiento de Guadalajara en el parte de incidencias.



Más allá de las incidencias, el alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, ha querido que todos los ex alcaldes de Guadalajara participasen en el ‘paseíllo’ con el que cada mañana se revisa todo el recorrido para comprobar el buen funcionamiento del complejo operativo que las carreras con astados requieren.



Acompañado por Javier de Irízar -alcalde impulsor de los encierros-, José María Bris y Jesús Alique, el actual regidor ha manifestado su “alegría” por el “reconocimiento y potencial” que ser Fiesta de Interés concede a los encierros de Guadalajara.



“Este era un encierro especial y por eso me hace ilusión y me parece bonito para la ciudad que los alcaldes que me antecedieron volvieran a hacer este ‘paseíllo’ que todos tuvieron que realizar en sus respectivos mandatos”, ha afirmado el alcalde.



Junto a Rojo y los ex alcaldes, también ha participado el primer teniente de alcalde, Rafael Pérez Borda; la segunda teniente de alcalde, concejal de Festejos y presidenta de los eventos taurinos, Sara Simón; y el delegado de la Junta, Eusebio Robles, entre otras autoridades, personal técnico y de emergencias.