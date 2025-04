Declarado culpable el autor de la puñalada mortal en Guadalajara

“Confíen en su sentido común”, con esas palabras terminó el Ministerio Fiscal el informe final del caso del hombre muerto en plena calle, apuñalado, el pasado junio de 2024, por el que se juzga estos días al único sospechoso. Y con esas palabras parece que ha convencido a las 9 personas que han conformado el jurado popular.

El veredicto del jurado ha certificado que L.M.L.M. es el asesino de Mijaíl. La víctima, de 44 años, acababa de haber sido dado de alta en el Hospital de Guadalajara cuando el andar le llevó a la calle Ávila, en el barrio de El Alamín. Esperaba a un amigo al que había llamado para que le fueran a buscar cuando, de pronto, algo llamó su atención en un vehículo aparcado. En palabras de su prima, estaba “debilitado, desorientado”, probablemente convaleciente, cuando L.M.L.M, le propinó una puñalada por la espalda, justo por debajo de la clavícula derecha, con un cuchillo de 4 centímetros de ancho que le atravesó un pulmón y que, según los peritos forenses fue “una estocada mortal”. Durante 300 metros, Mijaíl se tambaleó huyendo de su agresor mientras la sangre dejaba un rastro que llevaría a la policía, minutos más tarde, hasta el lugar de los hechos entre los portales 6 y 8. La víctima perdió 2 litros y medio de sangre de los 5 que tenemos en el cuerpo y murió horas después en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

“Es una muerte homicida pero no un homicidio, es un asesinato”, exigía la fiscal en su informe final durante la última tarde del juicio, “existe alevosía súbita, el ataque fue imprevisto y de manera repentina, sin posibilidad de defensa”. Y así ha quedado probado por el jurado popular que asegura que ha quedado demostrada esa alevosía, y no sólo eso, sino que no hay eximente alguno para la víctima porque era "plenamente consciente" de los hechos.

Por circunstancias, un vecino grabó los hechos . Un gesto clave, porque ese vídeo ha sido la prueba principal de la acusación fiscal y de las conclusiones de la policía para determinar al causante. Un vídeo de mala calidad, sí, que en palabras de la perito autora del informe de identificación facial “no es suficiente para hacer un informe de identificación” aunque eso "no impide que se pueda hacer un reconocimiento, de hecho, se puede”.

L.M.L.M lleva 11 meses en prisión provisional desde que se entregó, cuatro días después de los hechos, en la comisaría. Estuvo esos días fuera de la ciudad, en una zona sin cobertura a la que se fue algunas horas después “como tenía planeado”. Se presentó en comisaría y lo hizo acompañado de su abogado, aunque asegura que “me montaron en el coche y sin mediar palabra me pusieron las esposas”. Asegura que “no sabía de lo que me estaban hablando”. La policía le investigaba como presunto autor del homicidio porque Mijaíl se paró frente a su portal y el coche que le hizo detenerse era el suyo. Él asegura que, a pesar del barullo en la puerta de su casa, no vio ni oyó nada porque la noche anterior llegó tarde y “bastante tocado”. En su declaración, se ha negado a contestar a las preguntas de la fiscalía respondiendo solo a los interrogantes de su abogado y del jurado, negando los hechos y alegando que estaba durmiendo: “En ningún momento he hecho una cosa así, ni se me pasaría por la cabeza hacer una cosa así”. A preguntas del jurado, asegura que vio el vídeo “cuando llevaba ya dos meses en la cárcel y sin saber por qué”.

La defensa asegura que ha habido "desidia investigadora en la que se han excluido otras líneas de la investigación” en el que ha sido un juicio tenso, incluidas acusaciones a los testigos de faltar a la verdad frente al tribunal, y continúas llamadas de atención de la Juez. Una actitud compleja que ha elevado el clima de la sala.

Precisamente desde el Ministerio Fiscal se han referido a esa línea de investigación: “Se ha cuestionado lo mal que lo ha hecho la policía y lo mal que lo ha hecho el órgano instructor y los peritos”. Finalmente, el jurado ha mantenido que se puede llegar a la convicción de manera racional la autoría del apuñalamiento.

Han sido dos días de juicio intenso que terminan así, con la culpabilidad para el acusado que lleva ya 11 meses en prisión provisional. Se enfrenta a 25 años de prisión y a una indemnización de 20 mil euros para cada uno de los familiares de la víctima. La causa ha quedado ya vista para sentencia.