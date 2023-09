Dani Molina ha conseguido la Medalla de Oro en el Campeonato del Mundo de Triatlón Paralímpico disputado en Pontevedra el pasado 23 de septiembre.

Tras realizar el recorrido en un tiempo de 01.06'53", el guadalajareño se ha proclamado pentacampeón mundial en PTS3 (atletas con discapacidad física), revalidando así el título conseguido el año pasado en Abu Dabi.

El Campeonato consistió en nadar 750 metros por el río Lérez, rodar en bici 20 kilómetros dando cuatro vueltas a un circuito poco técnico y con una única subida y cubrir 5 kilómetros de carrera a pie, con tres vueltas a un recorrido llano.

Dani Molina, pentacampeón mundial de Triatlón ParalímpicoCOPE Guadalajara

"Salí primero del agua, perdí un puesto en la bici porque ahí es donde estoy más flojo, pero sin que me sacaran mucha distancia porque sabía que bajándome a correr bien podría recuperar ese puesto y así fue, antes del primer kilómetro me había puesto primero de nuevo", recuerda el triatleta, confesando estar "muy contento", no solo por tratarse de su 5º Mundial ganado, sino porque éste "es un poco especial por lo que conlleva".

Y es que, la prueba gallega ha sido la más importante en el ciclo de clasificación para los Juegos Paralímpicos de París 2024, "que es lo que llevamos persiguiendo durante tantos y tantos años y que, por fin, parece que se ha hecho realidad".

Aun con todo, Dani Molina sabe que, en este "preámbulo de los Juegos", queda un año por delante en el que "hay que trabajar mucho y entrenar mucho y bien para llegar más fuertes todavía a París y poder ganar allí".

Dani Molina, Oro en el Campeonato Mundial de Triatlón Paralímpico 2023COPE Guadalajara

Susana Rodríguez-Sara Löehr consiguieron una Medalla de Plata en la categoría PTVI (atletas con discapacidad visual), con un tiempo de 01.07'51", mientras que Marta Francés se alzó con otra Plata en la categoría PTS4, haciendo un tiempo de 01.14'00".